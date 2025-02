Felipe David Souza: «No me lo pensaría y lo volvería a hacer 20 o 30 veces más si resultara necesario»

Fue en agosto del año pasado. Felipe David Souza, pintor de profesión, estaba cambiándose de ropa para marcharse a casa después de completar la jornada en la reforma de una vivienda situada en el tercer piso del número 12 de la calle Orense de Alicante, junto a la plaza de Galicia. Eran alrededor de las seis de la tarde, y escuchó unas voces que le llegaban desde la calle. Cuando se asomó a la ventana, pensando que se trataba de una pelea o algo parecido, se percató de que en realidad era un grupo de personas que estaban señalando justo a su lado, a unos seis o siete metros de distancia. «Miré hacia allí -recuerda- y me encontré con la sorpresa de que había un niño subido a la barandilla de un balcón, con una pierna ya fuera, mientras intentaba sacar la otra».

La reacción fue instantánea. Según explica, «no me lo pensé dos veces. Me subí de inmediato a la cornisa, en la que apenas había espacio para poner los pies, y agarrándome a lo que podía me desplacé hasta donde estaba el chaval, para meterlo de nuevo dentro del balcón». Felipe David Souza asegura que el niño «se portó muy bien», toda vez que, lejos de resistirse, «se dejó coger después de verme venir», señala.

La familia del niño, de nacionalidad francesa y que se encontraba de vacaciones, estaba en el interior de la vivienda y no se había dado cuenta de lo que sucedía. «El padre salió afuera justo cuando yo estaba dejando a su hijo a salvo. Al principio no entendía lo que pasaba, pero después, cuando le conté, se mostró muy agradecido», enfatiza.

Todo el mundo coincide a la hora de señalar que lo que hizo Felipe, sin reparar en el peligro que suponía para su propia vida, fue una auténtica heroicidad. Él, sin embargo, no lo ve de igual forma. «No me lo pensé ni una fracción de segundo. Estoy convencido de que cualquier persona, en mi situación, hubiese hecho lo mismo. Lo único que me preocupaba en ese momento era no llegar a tiempo para evitar que se cayera al vacío».

Afortunadamente, las cosas salieron bien. «Cuando vi al niño -recuerda-, fue como si estuviese viendo a mi propio hijo, que tiene siete años. Así que no lo dudé a la hora de subirme a la cornisa. Si volviese a encontrarme en una situación parecida, actuaría igual. Desde luego, no me lo pensaría y lo volvería a hacer 20 o 30 veces si resultara necesario».

Felipe David Souza recibió los aplausos y el reconocimiento de los vecinos y comerciantes que estaban siguiendo los acontecimientos, agradeciendo que pusiese en riesgo su vida para evitar una desgracia. Sin embargo, no siempre ha sentido el mismo aprecio desde que llegara a Alicante en 2009, aunque ya residía en España desde cinco años antes. Según narra, durante este tiempo ha tenido que sufrir algunos episodios de discriminación y racismo. «No ha sido nada grave, pero sí cuestiones como la manera en la que te miran, o motivos inexplicables por los que no te contratan», relata.

En cualquier caso, afirma que, tras el periodo de adaptación, «la verdad es que ya casi me siento como un alicantino más y estoy disponible para lo que haga falta».

Todo ello mientras aguarda la resolución sobre la solicitud de la nacionalidad española que cursó hace ya tiempo. «En apenas dos meses me tienen que decir si me la aceptan o no», remarca el joven brasileño.

INFORMACIÓN, como reconocimiento a la valentía mostrada a la hora de rescatar al niño, le ha concedido el premio «Importante». Una distinción ante la que Felipe se muestra muy agradecido. «Insisto en que volvería a hacer lo mismo si me viese en estas circunstancias, pero siempre reconfortan reconocimientos así», concluye.