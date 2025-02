Si recibes este SMS del "médico" en las próximas horas no caigas, es una estafa

"No contestes, no pinches y no llames al número de teléfono que aparece en este mensaje" El asesor fiscal Miguel Ángel Mejías ha compartido un vídeo hablando de este nuevo fraude en el que están picando muchas personas. Y es que si te ha llegado un sms con origen, supuestamente, de tu médico o tu centro de salud, debes estar muy atento.

Fraude mediante SMS

Este nuevo mensaje es una estafa que se camufla detrás de un texto aparentemente enviado desde tu centro de salud. En él, te avisan de que tienes que renovar tu tarjeta sanitaria y que para ello debes clicar en un enlace que adjuntan y en el que no debes pinchar en ningún momento, pues se trata de un envío fraudulento también denominado pishing. Este mensaje pretende acceder a toda tu información para robarte y vaciar tus cuentas.

Tal y como explica Mejías en su publicación, el pishing es "una técnica fraudulenta donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por instituciones confiables para obtener datos sensibles, como contraseñas o números de tarjeta. Generalmente, lo hacen a través de mensajes falsos con enlaces a páginas que imitan a las oficiales".

Tres claves para no "picar"

Para no caer en la trampa del pishing recuerda no ingresar o clicar en enlaces sospechosos recibidos mediante SMS, WhatsApp o correo; no compartir tus datos personales mediante SMS o llamadas y contactar con tu banco ante cualquier sospecha de estafa.