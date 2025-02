¡Ten cuidado! La venta de preservativos falsos llega a España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha detectado la comercialización de preservativos falsificados en España, específicamente en un establecimiento de Barcelona. Los productos afectados corresponden a una de las marcas más vendidas en el país.

No es la primera vez que se identifican falsificaciones de esta marca. En ocasiones anteriores, la Aemps ya había alertado sobre la presencia de versiones fraudulentas de los modelos de Durex "Natural Comfort", "Dame Placer" y "Mutual Climax" en formato de 12 unidades.

Modelos falsificados y cómo identificarlos

El distribuidor oficial en España ha confirmado que los preservativos denunciados por la Aemps son falsos, ya que presentan números de lote obsoletos y repetidos en distintos modelos. A simple vista, las cajas pueden parecer auténticas, por lo que para detectar la falsificación es fundamental revisar el lote y la fecha de caducidad en la base del envase.

Los modelos afectados son los siguientes:

Durex Classic – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Elite – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Excita Ribbed – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Extra Safe (3 uds.) – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Extra Safe (12 uds.) – Lote 1000483808, caducidad 02/2028

– Lote 1000483808, caducidad 02/2028 Durex Jeans – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Mutual Climax – Lote 0010471127, caducidad 02/2028

– Lote 0010471127, caducidad 02/2028 Durex Tickle Me – Lote 1000408758, caducidad 03/2028

– Lote 1000408758, caducidad 03/2028 Durex Together – Lote 1000587102, caducidad 02/2023 y 02/2028

Como se observa, el lote 0010471127 se repite en varios modelos, lo que confirma la falsificación.

¿Qué hacer si tienes estos productos?

Las autoridades han procedido a retirar del mercado estos preservativos falsos. Si has adquirido algún modelo de Durex, revisa el número de lote y la fecha de caducidad en la base de la caja. En caso de coincidencia con los lotes identificados, no los utilices, ya que no ofrecen garantías de seguridad ni eficacia.