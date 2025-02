Proteger fronteras, tradiciones y ¡pensar en el futuro!

La frontera física de un país no es, ni mucho menos, la única prioridad de cualquier ejército a día de hoy. Controlar la piratería marítima (imprescindible para que te lleguen los paquetes que pides a China), formar a otros militares, participar en ejercicios internacionales, controlar procesos de paz, ayudar en catástrofes… son otras de las misiones del Ejército como explicó el subdelegado de Defensa en Alicante, Juan Navarro, en la última reunión del Rotary Club Elda-Vinalopó. El presidente de esta organización, Alejandro Pérez, invitó a los socios a asistir al restaurante La Sirena (su propietario, Juan Carlos Vélez, pertenece al club hace muchos años) para escuchar a Navarro, que habló sobre la presencia del Ejército en misiones internacionales.

El arqueólogo y cronista de Elda, Gabriel Segura; la odontóloga Irene Esteve, el abogado Fernando Abengozar, Rafael Madrid; Ángela Santamaría, el arquitecto Roberto García, el empresario Gonzalo París, Alfonso Rico, el farmacéutico Juan Verdú, el industrial Félix García y la empresaria del calzado Isabel Pertusa fueron algunos de los asistentes. Como no podía ser de otra manera, la mayoría de las preguntas giraron sobre la situación en Ucrania. Juan Navarro comentó la difícil situación y la necesidad de negociación en este nuevo orden mundial. Respecto a la situación del Ejército español nos dejó tranquilos sobre los medios con los que cuenta para afrontar estos nuevos retos.

La odontóloga Irene Esteve y el cronista oficial de Elda, Gabriel Segura. / INFORMACIÓN

Muy interesados en sus opiniones, otros socios como Javier García, Andrés Gonzálvez, Félix Merino y Pepi Megías. También acudieron como invitados Fermín Bonet, jefe de Policía de Petrer; Rafael Sarrió, jefe de Policía de Novelda; Alberto Olivas, José Antonio Bernabéu, el comandante de la Guardia Civil, Diego Sáez; Felipe Guillén, Ernesto Granero, Rafael Terol y el escritor Manuel Avilés.

Eladio Martín, gerente de la DOP Vinos de Alicante, junto a Miguel Martínez, responsable del proyecto Terra. / INFORMACIÓN

Apoyo a la Huerta de Alicante

El proyecto Terra, que dirige con auténtico entusiasmo (que contagia) Miguel Martínez, que pretende poner en valor el paisaje cultural de la antigua Huerta de Alicante y contribuir a crear las bases para vertebrar la comarca de forma inclusiva y sostenible cada vez tiene más apoyos. Auspiciado por la ONGD Arquitectura Sin Fronteras de España, y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, pretende poner en valor el paisaje cultural del campo de Alicante con la idea de preservar, mantener y recuperar una comarca donde la viticultura formó parte imprescindible de su pasado social y económico.

Ayuntamientos, instituciones y diversas entidades sociales y culturales se han sumado a este proyecto. Recientemente, le ha dado su apoyo explícito la Denominación de Origen Protegida Vinos de Alicante, cuyo gerente, Eladio Martín, remarcó la importancia de recordar la historia de esta zona como cuna del Fondillón.

José Antonio Sendra y Marc Barrera, de Caixabank. / INFORMACIÓN

¡Hay que ahorrar!

Si queremos mantener nuestro nivel adquisitivo cuando dejemos de trabajar, hay que preparar la jubilación. El director de Área de Negocio de Caixabank, José Antonio Sendra, invitó a trabajadores y clientes a escuchar a Marc Barrera, responsable de Formación de esta entidad que nos incitó a «reflexionar sobre cuestiones que no nos planteamos a día de hoy, pero que son imprescindibles porque las pensiones se van a reducir». Detalles como trabajar más años, revalorización según el IPC, incentivos para retrasar la jubilación… ¡nos dieron una tarde estupenda! Pues nada, ¡a pensar qué hacemos!

PD. Alguno de los que se dieron por aludidos por el largo de las mangas de la chaqueta que comenté la semana pasada me reconocían que lo tenían muy en cuenta, pero en concreto un político (no voy a decir tu nombre, no te preocupes) me sugirió que hablara también de los que acuden a actos sociales de cierto compromiso y seriedad y que usan chaqueta e incluso corbata, pero que calzan deportivas de gimnasio (en almeriense, «loh téeeni»). La pandemia, y acostumbrarnos a la comodidad, ha hecho mucho daño… Así que… ¡volvamos de vez en cuando a los zapatos, que hay tiempo para todo!