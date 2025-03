Mapfre sigue los pasos de AXA y tampoco concurrirá al concierto de Muface: "No encaja en la estrategia de la aseguradora"

Horas antes de la resolución final sobre Muface -este martes finaliza el plazo dado a las aseguradoras para presentar sus ofertas- dos de las compañías que habían mostrado interés en acudir al concierto sanitario de los funcionarios para los próximos tres años ya han desvelado sus cartas. Primero, fue AXA la que dijo que no concurriría. El mismo camino seguirá Mapfre. La compañía señala a este diario que el modelo "no encaja en la estrategia de la aseguradora para este ramo".

Muface está a punto de despejar su futuro. Mañana, la mesa contratación abrirá los sobres con las ofertas presentadas por las aseguradoras tras una larguísima crisis. Ya se sabe que Adeslas y ASISA -"dos grandes", como las ha tildado esta misma mañana el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López- tienen todas las papeletas para quedarse con la asistencia de 1,5 millones de personas. Ambas ya habían avanzado que concurrirían a una licitación que, ahora sí, les resulta rentable.

"Como he dicho en todos los momentos durante estos meses, tranquilidad a los mutualistas. Este gobierno está para resolver problemas. Hay que respetar todos los procedimientos, los plazos, las leyes de contratos, pero ya sabemos que dos de las grandes que estaban antes (en alusión al anterior concierto) han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema se resuelve", ha señalado el titular de Función Pública en el Mobile World Congress de Barcelona.

Estándares de calidad

Fue precisamente esa subida de la prima la que animó a otras aseguradoras a estudiar el pliego del nuevo concierto: AXA y Mapfre. La primera ya adelantaba a media mañana que ha decidido no presentarse al concierto de Muface "por cuestiones técnico-financieras, que no nos permiten hacerlo con una oferta aseguradora en línea con los estándares de calidad de la compañía".

Mapfre ha seguido sus pasos. La compañía "ha estado hasta el último momento analizando a fondo las condiciones del pliego de MUFACE, pero finalmente ha decidido no participar porque no encaja en la estrategia de la aseguradora para este ramo", apuntan.

"Se han producido sucesivos cambios en el pliego por parte del Gobierno y creo que es de justicia que podamos evaluarlas. No digo que vayamos a entrar, pero conocerlas", señalaba a mediados de febrero Antonio Huertas, presidente de Mapfre, durante una rueda de prensa por la publicación de las cuentas anuales. Ha indicado que sería "irresponsable" no conocer las nuevas condiciones que está ofreciendo el Ejecutivo. También entonces matizó: que la compañía no adoptaría ninguna decisión que pudiera "poner en peligro" la evolución técnica de su negocio de salud.

¿Qué hará DKV?

Queda por saber qué hará DKV que, junto a ASISA y Adeslas, formó parte del concierto anterior. Oficialmente, la multinacional no se pronuncia. "Vamos a apurar el plazo y, cuando se abran las plicas, se sabrá", señalan a este periódico. De esta manera serían dos las compañías que finalmente se quedarían con la atención sanitaria de los funcionarios.

El contrato de Muface ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el Gobierno. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.

En un comunicado enviado a comienzos de año, DKV, que reclamaba una subida de la prima del 40,6% para ofrecer la cobertura sanitaria en 2025, indicaba que, por primera vez desde la creación de las mutualidades, la compañía no estaría entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros. Además, la multinacional también ha perdido la asistencia de Muface exterior, un concurso al que tampoco concurrió que, finalmente, será para Nueva Mutua Sanitaria.