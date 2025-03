Austen Ivereigh, biógrafo de Francisco: "El Papa se está creando esa libertad que le permitirá tomar cualquier decisión"

Austen Ivereigh (1966), historiador conocido por sus libros con y sobre el papa Francisco, es prudente. "Eso de ser el biógrafo del Papa puede ser complicado…", se justifica lacónico este catedrático británico que también es uno de los analistas más escuchados —en particular en el mundo anglosajón— para interpretar qué piensa el Pontífice argentino y qué se cuece en torno a él. EL PERIÓDICO lo ha entrevistado esta semana en plena plaza de San Pedro.

Se habla mucho de la posibilidad de que Francisco dimita. ¿Cree que él ahora mismo está pensando en eso?

Lo único que puedo decir es lo que él ha dicho siempre: que en el caso de una enfermedad prolongada en el tiempo, de una condición debilitante o degenerativa, él consideraría la posibilidad. Pero también creo que para él el papado es ad vitam (para toda la vida), y que piensa que es muy importante que en el futuro los papas no se sientan presionados a renunciar simplemente porque están enfermos o débiles o frágiles o viejos.

"El Papa siempre ha dicho que llegado el caso consideraría la renuncia pero también cree que el papado es para toda la vida"

El Papa está enfermo, pero sigue trabajando. ¿Es el Francisco que ha conocido personalmente en estos años?

Bueno, yo creo que está claro que el mensaje que nos está enviando estos días el Vaticano es claro: el Papa está gobernando. Es cierto que está firmando papeles y también ha convocado un consistorio, es decir, una reunión de cardenales; eso sí, esta reunión no tiene fecha. Pienso que el Papa puede haber pensado en que, por si en algún momento decide anunciar [que dimite], esa podría ser una manera [de hacerlo]. El Papa es jesuita, y, como buen jesuita, se está creando esa libertad que le permitirá tomar cualquier decisión con más opciones.

¿Cree que también está poniendo orden?

Él es un gran organizador. Y le gusta anticiparse. Crear mecanismos, oportunidades de tomar ciertas decisiones [es una manera] para luego decidir en libertad si tomar o no esas decisiones. […] Ahora, una cosa que sí sabemos en todo esto es que Francisco está totalmente bien mentalmente.

"El Papa es un gran organizador y le gusta anticiparse para tomar decisiones libremente"

¿Cuándo lo vio la última vez?

En diciembre del año pasado. Pero fue un encuentro breve porque estaba cansado y le costaba hablar. Con los años, su bronquitis se ha hecho cada vez más cruel.

Ha dicho que Francisco ha sido un gran reformador, pero, ¿cuán profundas son estas reformas? ¿Es posible que su sucesor haga borrón y cuenta nueva? ¿Qué legado es el de Francisco?

Estoy convencido de que el papado de Francisco es el primero de una nueva generación de pontificados que expresan la globalidad y universalidad de la Iglesia, pero también refleja la visión de la Iglesia latinoamericana, forjada en la Conferencia General de Aparecida en 2007, en la que él fue, sin duda, la gran guía de aquella asamblea. Sin embargo, esto no significa que un futuro papa no quiera enfatizar aspectos que Francisco no destacó, porque los tiempos cambian. Aun así, no veo otra ruta que la que ha trazado Bergoglio. [...] Después de 12 años del pontificado de Francisco, hay otro ambiente aquí en Roma, hay otra forma de tratarse entre las personas.

"Uno de los logros de Francisco ha sido transformar el Colegio Cardenalicio que ahora representa la realidad del mundo"

¿Pero ve en el colegio de cardenales otro Bergoglio de cara a un futuro cónclave?

Uno de los logros más importantes del pontificado de Francisco ha sido la transformación del Colegio Cardenalicio. No solo ha incorporado a representantes de Asia, África y América Latina, sino que también ha incluido a numerosos cardenales de zonas periféricas con pocos fieles, así como de regiones afectadas por la guerra, la pobreza y el hambre. ¿Por qué lo ha hecho? Porque está convencido de que, en el proceso de elegir a su sucesor, es fundamental que la realidad del mundo esté representada entre los cardenales. Y ahora lo está. […] También ha arraigado dentro de la Iglesia la capacidad y el hábito de generar consensos mediante el diálogo paciente, una cultura necesaria para la democracia. Creo que es muy significativo en una época de derrumbe del orden mundial internacional y de strongman que ejercen el poder político.

Algunos rivales de Francisco también lo han atacado ahora que está en el Gemelli.

Uno de los fenómenos de este pontificado ha sido el crecimiento del movimiento Rad-Trad (Radical-Tradicionalista), una mezcla de tradicionalismo litúrgico y posturas políticas de extrema derecha. Muchos de sus seguidores son, en la práctica, cismáticos […] y creo que este grupo seguirá siendo un desafío.

¿El poder político tiene interés en lo que está pasando ahora en Roma?

La Iglesia es un actor internacional y por eso necesariamente los estados están muy interesados en lo que está pasando aquí y lo que podría pasar. Saben que el papado sigue siendo un faro moral en el mundo; además de ser la institución más universal, más global y más antigua del mundo. El punto es que a veces los poderes políticos no se dan cuenta de que la Iglesia, sobre todo el Vaticano, es muy resistente a toda presión política.

¿Intentarán influir en un próximo cónclave?

Y esa es su ingenuidad, piensan que pueden utilizar las mismas herramientas políticas que han utilizado en Estados Unidos. [El ex asesor del presidente estadounidense, Donald Trump], Steve Bannon, lo ha intentado varias veces. Pero cuando se intenta ejercer esa presión, normalmente [dentro de la Iglesia católica] se refuerza el rechazo.

Suscríbete para seguir leyendo