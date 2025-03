El sistema informático del 112 en Murcia se cae dos veces en pleno temporal

Debido a la meteorología adversa, la sala de emergencias del 112 de la Región de Murcia ha tenido que hacer frente a un verdadero alud de llamadas de personas que pedían auxilio o alertaban de algún peligro como consecuencia del temporal. Al final dejaba de funcionar el sistema informático, apuntan fuentes cercanas. Se cayó por dos veces, más de media hora cada una, aseguran trabajadores y servicios de emergencias afectados.

Desde la Comunidad subrayaron que fue una caída "puntual" por un problema de tensión eléctrica que ha provocado que no funcionara el sistema informático y se haya tenido que utilizar el sistema analógico. Añadieron, no obstante, que no ha habido colapso en ningún momento y que se están atendiendo todas las llamadas.

La situación fue tal que servicios de emergencias emplazados en los municipios no recibieron, desde las 13.13 horas, los avisos de las personas que llamaban para pedir ayuda.

El volumen de avisos al que tienen que hacer frente los operadores se multiplica en días así y es directamente proporcional a la carga de trabajo. La centralita no da abasto. "Hemos tenido una caída del sistema informático y, como no estamos en el mismo centro de coordinación (en Mariano Rojas), ha sido un poco un desastre", destacan los perjudicados.

"Hemos tenido que pasar los avisos en papel", subrayan. "Como no estamos en el mismo sitio, en la sala conjunta, no podemos acercarnos a la mesa de nadie; y, por la protección de datos, teníamos que llamar por teléfono y dictarles... para un aviso, te puedes tirar 10 minutos. Fue un caos total", indicaron.

Vox critica las "deficiencias"

Desde Vox destacaron en un comunicado que "este incidente pone en evidencia la falta de preparación y la deficiencia en la infraestructura del servicio de emergencias, poniendo en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos de la Región de Murcia".

"Es inaceptable que, en un momento de urgencia, cuando la población necesitaba con urgencia contactar con los servicios de emergencia, el 112 no estuviera operativo", hacen hincapié desde el partido conservador. "Las condiciones climáticas extremas de la tormenta provocaron múltiples incidencias y, sin embargo, muchos ciudadanos se vieron obligados a enfrentar la tragedia sin el apoyo inmediato que el 112 debería haber proporcionado", subrayan.

"Exigimos una explicación inmediata sobre los motivos de la caída del servicio y que se tomen las medidas pertinentes para garantizar que un error como este no se repita en el futuro", remarcan desde la formación de Antelo, que reclaman "a la Consejería de Presidencia y a los responsables de la gestión del 112 en la Región de Murcia a que actúen con responsabilidad y mejoren la infraestructura de los servicios de emergencia, garantizando que los ciudadanos puedan recibir la atención que necesitan cuando más lo requieren".

"Un problema de tensión"

Desde la Consejería de Presidencia, de la cual depende Emergencias, afirman que se trató de "algo puntual" que se debió a "un problema de tensión" y que en ningún caso se dejó de atender ninguna de las llamadas de los ciudadanos que acudían al 112.

La alerta naranja por las fuertes lluvias decretada a lo largo de la mañana de este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dejado reventones de agua, campos anegados y diversos derrumbes en varios puntos de la Región de Murcia.

Servicio externalizado

El contrato del servicio del 112 en la Región está externalizado y lo gestiona la compañía Ilunion, del grupo ONCE. Los trabajadores llevan años pidiendo a los distintos directores generales de Emergencias que es necesario que los internalice.

El comité de empresa de la plantilla de teleoperación de emergencias en la comunidad murciana considera que "se está incumpliendo el real decreto de creación del 112 de la Región", dado que este texto reza que el servicio "se prestará por la Comunidad con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa" por la entonces Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, a través de la Dirección General de Protección Civil y Ambiental. Ahora, estos departamentos tienen otra denominación.