Represalias contra la mujer que denunció discriminación sexista en una cofradía de Cartagena: la echan de una comisión en la que llevaba 29 años

La mujer que denunció ante el Ministerio de Igualdad y el Defensor del Pueblo que sufría una discriminación machista en el seno de la Cofradía Marraja, ya que no les permitían, a ella y a su hija, desfilar en la Agrupación de Granaderos, ha sido expulsada de una comisión de la cofradía en la que llevaba 29 años.

En concreto, la han echado de la Comisión de Iglesia, la cual, según se lee en los estatutos de la cofradía, tiene como finalidad la preparación y organización de las procesiones y traslados de tallas.

Francisco Pagán Martín-Portugués, hermano mayor marrajo, confirmó a esta redacción la exclusión de la mujer y lo justificó con que "los puestos de confianza son de confianza" y "los equipos se eligen". Prescindir de esta persona se debe a "una cuestión de pérdida de confianza".

Insistió en que no es posible trabajar en el seno de la congregación si «llega un momento en que si uno pierde esa confianza en las personas". "Yo elijo a los miembros de mi comisión, obviamente", remarcó. "Si no es de mi confianza, no es mi confianza»", reiteró el hermano mayor, para añadir que «eso es así en todas las cofradías y en todos los puestos del mundo».

El Consistorio no opina

A preguntas de esta redacción sobre el asunto, desde el Consistorio cartagenero indicaron que "el Ayuntamiento no opina sobre la organización interna de asociaciones o entidades ajenas a la administración local". "No es una institución municipal", insistieron desde el equipo de Gobierno local. No obstante, sí es una institución que recibe dinero público.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, hacía entrega el pasado Miércoles de Ceniza de un cheque de 250.000 euros a repartir entre las cofradías de la ciudad. Cabe recordar que la ley en vigor prohíbe dar ayudas públicas a organizaciones que "discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición".

La mujer afectada demostró con fotos que ya salieron niñas en el desfile con los Granaderos hace años. / L.O.

El Consistorio todavía no ha respondido al requerimiento que le mandó el Ministerio de Igualdad para interesarse por esta situación.

Mientras tanto, la vecina afectada, junto con su hija, tiene en su haber fotos que demuestran que en desfiles de hace años (por ejemplo, en 1982) sí salieron mujeres en la Agrupación.