Llega a España la 'estafa de la hamburguesa': afecta a todo el mundo pero el primer caso se ha registrado en nuestro país

¡Atención! Una nueva estafa está circulando con rapidez a través de los teléfonos móviles y está causando gran preocupación entre los expertos en ciberseguridad. Los delincuentes cibernéticos han perfeccionado otro peligroso método para extorsionar dinero a los usuarios desprevenidos, y esta vez se ha bautizado como la "estafa de la hamburguesa".

Lo más alarmante es que, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), la estafa sigue ganando terreno y ya ha comenzado a expandirse rápidamente, con su primer caso registrado en España. Aunque parece una estafa simple, sus consecuencias pueden ser devastadoras para las víctimas.

Todo comienza con un SMS disfrazado de manera astuta para parecer un mensaje legítimo de una popular franquicia de comida rápida, anunciando un concurso de premios. Los delincuentes, con gran habilidad, invitan a la víctima a elegir entre tres "sorpresas", lo que parece inofensivo, pero es solo el primer paso de una trampa peligrosa. La estafa está diseñada para atrapar al usuario y robarle sus datos personales o, lo que es aún más grave, su dinero.

Así funciona esta nueva estafa

Tal y como ha explicado Incibe, un padre se puso en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, a través del número telefónico 017, para explicar el timo del que había sido objeto su hijo menor de edad.

"Nos contó que su hijo había recibido un SMS, de un número extranjero, en el que le ofrecían varias opciones de regalo de una franquicia muy famosa de hamburguesas. Le daban a elegir entre varias opciones de regalo, sólo debía contestar el mensaje escribiendo la opción deseada; A, B o C. Acción que el menor realizó. Sin embargo, al revisar la factura del móvil, comprobó que desde su teléfono se habían enviado 120 mensajes en pocos minutos a números extranjeros, y por tanto, se había incrementado notablemente el valor de la factura. Nuestro usuario afirmó que en el mensaje no se incluía ninguna URL y que el menor no había realizado ninguna otra acción", explica el Incibe.

Qué debes hacer si te pasa