La Velada del año 5 de Ibai Llanos: cómo "trabajar" por asistir y que te paguen 1.000 euros

¿Ir al evento del año con todos los gastos cubiertos y que, además, te paguen? No estás soñando, es una realidad. La Velada del año 5 de Ibai Llanos vuelve con fecha, lugar y combates de boxeo que no dejarán a nadie, fan de la cultura actual de Internet indiferente y con un empleo que no dejarás escapar.

La Velada del año 5 de Ibai Llanos: fecha, lugar y horario del evento

El día elegido para celebrar los cinco años de la cita más esperada y ganadora de los premios Esland, reconocimientos que se otorgan en la comunidad hispanohablante, será el sábado 26 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla de 19:30 a 02:00 horas por las altas temperaturas que se registran en verano en esta ciudad andaluza.

Este lugar tan emblemático para el deporte y la cultura dejará al lado los partidos de fútbol y los conciertos para dar paso a la primera velada nocturna y con una capacidad de más de 85.000 espectadores que continúa con el récord mundial de visualizaciones tanto Guiness como el de Twitch con más de 3,3 millones de dispositivos conectados el pasado 13 de julio de 2024.

Cómo trabajar en la Velada del Año 5 de Ibai Llanos: requisitos e inscripción

Convertirse en invitado/a VIP de La Velada 5 ya no es solo un privilegio, sino una oportunidad única y remunerada.

Gana 1.000 euros netos por un día de "trabajo" que consiste en asistir al evento como invitado/a VIP junto a un acompañante.

por un día de "trabajo" que consiste en asistir al evento como invitado/a VIP junto a un acompañante. Viaje de ida y vuelta cubierto , sin importar la ubicación. Aunque la oferta mencione Sevilla, la inscripción está abierta desde cualquier lugar.

, sin importar la ubicación. Aunque la oferta mencione Sevilla, la inscripción está abierta desde cualquier lugar. Alojamiento incluido , para disfrutar de la experiencia con total comodidad.

, para disfrutar de la experiencia con total comodidad. Acceso exclusivo al pesaje, además de otras sorpresas y momentos únicos.

Una propuesta irrepetible que convierte el entretenimiento en una oportunidad profesional. Pero, ¿qué te separa de este empleo increíble? Solo dos cuestiones; responder a la pregunta de por qué debes ser la persona seleccionada para el puesto y entregar tu CV junto a una carta de presentación. Inscríbete a la oferta a través de este enlace. Ya son más de 80.000 personas las que quieren optar a este "trabajo".

¿Qué combates son los elegidos para esta Velada del año 5?

Siete enfrentamientos, 14 personas que se han atrevido a formar parte de uno de los eventos más importantes de la historia de Internet con espectadores de todo el mundo. Estos son los luchadores y el orden de combate:

Cinco años de un evento que comenzó con un pique en redes sociales entre Reven y elmillor en 2021, dos streamers de Twitch, fusiona el mundo audiovisual con el boxeo profesional y sigue creciendo como uno de los proyectos de habla hispana más grandes del mundo.