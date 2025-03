Este es el código que la Guardia Civil mira en tu carnet de conducir y que te puede costar una multa

La nueva Ley de Tráfico, en vigor desde hace unas semanas, alerta a los conductores sobre las recientes sanciones derivadas de la normativa actualizada. Sin embargo, es importante no olvidar las infracciones que siguen vigentes y que pueden conllevar multas económicas. Conducir sin gafas o lentes de contacto es una de ellas.

La importancia de una visión adecuada al volante

Desde la óptica y la optometría, nuestra labor sanitaria, social y comunitaria, especialmente en atención primaria visual, nos lleva a informar y concienciar a los conductores sobre la importancia de una visión óptima para garantizar la seguridad vial. Los elementos correctores de la visión al volante son esenciales, ya que casi toda la información que recibe nuestro cerebro proviene de la vista, y nuestras decisiones al conducir dependen directamente de lo que vemos.

¿Es obligatorio llevar gafas de repuesto en el coche?

Uno de los aspectos que muchos conductores desconocen es la obligación de llevar gafas graduadas de repuesto en el coche. Según el reglamento general de conductores, los usuarios al volante deben usar elementos correctores si padecen algún defecto visual. Aunque antes era obligatorio tener un par de gafas de repuesto en la guantera, actualmente la Ley no lo exige, aunque sigue siendo recomendable. En caso de un percance, seguir conduciendo sin una visión adecuada pone en riesgo tanto al conductor como a los demás usuarios de la vía.

¿Cómo sabe la Guardia Civil si se necesita corrección visual?

Ahora surge la pregunta: ¿cómo puede la Guardia Civil saber si un conductor debe llevar gafas o lentes de contacto? Si un agente detiene el vehículo en un control rutinario o, en situaciones más graves como un accidente, solicitará la documentación del vehículo y el carné de conducir. En el reverso del carné, en el punto 12, se encuentra la clave. Si no aparece nada, significa que el conductor no necesita corrección visual. Sin embargo, si el código es 01.01, se indica que el conductor debe usar gafas, y si no las lleva puestas, podría enfrentar una sanción. Si usa lentes de contacto, puede alegarlo, siempre que en su carné figure el código 01.02, lo que le permite conducir con ellas. El código 01.06 indica que el conductor puede usar tanto gafas como lentes de contacto. En caso de no cumplir con esta normativa, la sanción es una multa de 200 euros.

¿Qué hacer si solo se tiene el código 01 en el carné?

Es importante tener en cuenta que si el carné solo muestra el código 01, se considera una infracción grave si el conductor no lleva las gafas o lentes de contacto. La multa será de 200 euros, pero si se paga dentro de los 15 días, se puede obtener una reducción del 50% y no habrá pérdida de puntos en el carné de conducir. Si el conductor ha sido diagnosticado con miopía, presbicia o cualquier otro defecto visual, debe actualizar sus datos en un centro de reconocimiento médico homologado para reflejar las adaptaciones necesarias en su carné.

Recomendaciones para conductores de más de 45 años

A partir de los 45 años, cuando la presbicia se vuelve más común, se recomienda el uso de gafas progresivas para una visión adecuada tanto de lejos como de cerca, especialmente con el incremento de elementos visuales en los vehículos. También, unas buenas gafas de sol pueden reducir deslumbramientos y mejorar el confort visual.

Problemas visuales en condiciones de poca luz

Es importante tener en cuenta que los problemas visuales suelen empeorar por la noche, cuando la falta de luz aumenta las dificultades para ver. Los miopes suelen ser los más afectados en estas condiciones. Una visión deficiente limita la capacidad para percibir señales de tráfico y distancias, lo que aumenta el riesgo de distracciones y errores de cálculo.

La visión, un factor clave en la seguridad vial

Más del 80% de la información que recibimos llega a través de la vista, y el 90% de las decisiones que tomamos al conducir dependen de ella. Por eso, es fundamental someterse a una revisión visual anual con un óptico-optometrista, para garantizar que las capacidades visuales son las adecuadas para una conducción segura.