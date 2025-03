Ruth Ortiz, sobre su exmarido, José Bretón: "Es una mente psicópata y no deberían darle voz"

Este jueves ha difundido públicamente una carta en la que expone su opinión sobre la situación generada con el anuncio de la publicación del libro El odio (Anagrama). En esta obra, Luisgé Martín aborda el mal hablando con José Bretón sobre el asesinato de sus hijos.

-Bueno, son unas palabras de agradecimiento, para agradecer al SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía) de Córdoba y a la Fiscalía de Córdoba lo rápido que han actuado.

Han pasado 13 años del asesinato de sus hijos, ¿sigue sintiendo que Córdoba continúa volcada con usted?

Sí, sí. A la vista está lo rápido que me han atedido en el SAVA. Fue por teléfono, porque yo no estoy viviendo en Córdoba, pero como si estuviera allí.

¿Está satisfecha de que se haya paralizado la publicación del libro, prevista para el 26 de marzo?

Sí, por lo pronto, esa medida. Ahora no sé lo que determinarán la Fiscalía de Barcelona y los jueces.

Ruth Ortiz lamenta que "le han permitido hacerme daño estando en prisión"

Como madre, ¿para usted es inadmisible que vea la luz?

Sí, porque no estoy de acuerdo con que se le dé voz a ningún asesino para nada de esto. Por ejemplo, si el escritor hubiera ido a hablar con él o se hubiera carteado con él para escribir un libro sobre el odio en general o la mente de un asesino en general, mi decisión hubiera sido la indeferencia total. Me hubiera dado igual, pero no es lo mismo que escriban un libro sobre lo que le pasó a mis hijos, no tiene nada que ver. Y publicar la entrevista que concedió, que está publicada en internet. No me creo todavía que en Instituciones Penitenciarias hayan permitido eso.

Se habla de detalles íntimos de dos menores asesinados y de su vida privada.

Bueno, y aparte, contando banalmente lo que sucedió por parte del asesino, que en este caso es una mente psicópata. No deberían haberle dado voz de ninguna de las maneras.

¿Cree en el arrepentimiento manifestado por José Bretón?

No. Si fuera real, lo hubiera hecho por el cauce legal, que habrá, y que conste su arrepentimiento.Pero participar y colaborar en escribir un libro no es un cauce legal de arrepentimiento. Aparte, no creo en su arrepentimiento. Un psicópata no tiene empatía, nunca se va a arrepentir de algo que ha hecho.

En la entrevista con Luisgé Martín, José Bretón apunta que le gustaría pedirle perdón. ¿Se plantearía sentarse con él?

No, no.

Llega a afirmar que sería usted quien tendría motivos para matarle a él, ¿parece que hace comentarios algo frívolos?

Exacto.

¿Esta es una forma más de violencia vicaria?

El contenido del libro está hecho con 60 cartas. Todavía no lo he leído, me ha llegado la entrevista, lo pubicado por internet. Él, indirectamente, ha contactado conmigo. Aunque no quiera, por unos y por otros, me llega contenido de esa entrevista.

¿Ha roto la orden de alejamiento?

También la ha roto. Bajo mi punto de vista, para la ley, todavía, no lo sé, pero bajo mi punto de vista la orden de alejamiento la ha roto con esto y se lo han permitido. Le han permitido hacerme daño estando en prisión.

¿Tiene interés en leer ese libro?

No, no, para nada.

Bretón realiza comentarios incluso sobre su familia. Se podría imaginar que les habrá sentado fatal.

Sí, claro. Pero de una mente psicópata no te puedes esperar nada bueno.

