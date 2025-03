¡Y volvieron!

Cuatrocientas personas, sesenta periodistas acreditados y cuarenta y cinco personas que no pudieron entrar por estar completo el aforo. Y no, no era una convocatoria política, ni un encuentro deportivo, aunque los presentes eran auténticos fans. Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo dio la bienvenida a «una manchega muy mediterránea» y es que esta institución fue elegida por la editorial Planeta para la presentación a nivel nacional del último libro de María Dueñas, Por si un día volvemos.

"Por si un día volvemos" narra las vivencias de una joven en Orán, en la mitad del siglo pasado. / Información

Ambientada en Argelia, narra las vicisitudes de Cecilia, que tiene que abandonar precipitadamente España por un delito involuntario y llega a Orán, donde tiene que buscar un futuro y una vida nueva. Va prosperando, aparecen amores, amigos, matrimonios… Hasta que en 1962 vuelve a España.

Para escribir esta novela, María Dueñas ha contado con «confidentes que me han prestado sus recuerdos y la memoria viva de sus experiencias». En la presentación la acompañaron Juan Carlos Roca, experto sobre el tema de los españoles en la Argelia francesa, Carlos Galiana, Eliane Ortega y Joseph Torroja, que vivieron en Orán en la época en la que también «vivió» Cecilia.

Juan Carlos Roca aseguró que «la novela describe muy bien la sociedad de la época, con los orgullosos franceses, los españoles y argelinos viviendo juntos en los patios, las mujeres españolas que después de tener un hijo lo dejaban al cuidado de familiares y se iban a cuidar a otros bebés…».

Por su parte, Carlos Galiana explicó que su familia abrió una empresa para fabricar anisete, que era una de las bebidas más consumidas de la época. Contó que algunos españoles conseguían entrar en el ascensor social y la segunda generación, ya integrada y con empresas, era reconocida por la sociedad francesa.

Muy emocionantes los testimonios de Eliane y Joseph que recordaron con mucha nostalgia los olores, la vista, los perfumes, los ruidos, el color del mar… que María describe a la perfección en su novela.

Elena Vidal, protagonista de la última sesión de «Mujeres y liderazgo», de la Fundación Mediterráneo. / Información

Alicante Street Style

Y seguimos con mujeres exitosas, porque esta semana la protagonista de la segunda charla del ciclo «Mujer y liderazgo», organizado por la Fundación Mediterráneo fue Elena Vidal. Con este nombre habrá personas que posiblemente no sabrán quién es. Pero si hablamos de que es la creadora de Alicante Street Style, una cuenta en Instagram que tiene 196.000 seguidores, a lo mejor la cosa cambia.

Simpática, cercana, espontánea y muy, muy de la terreta, se ganó a todo el público asistente al minuto uno porque, antes de comenzar la charla, sacó una bolsa y comenzó a repartir regalos entre el público. Abanicos, postales, vasos de chupito, limas o tazas, todo con imágenes turísticas de Alicante.

¿Su historia? Estudió Publicidad y Marketing. Le encantaba la moda, así que decidió crear un blog para poder mostrar su manera de contar cosas cuando buscara trabajo. Trabajó en Madrid, pero no le gustaba y decidió volver a Alicante. Con la pandemia comenzó a ampliar los temas de su blog. Colgaba recetas, «radio patio» con lo que comentaba con los vecinos, información sobre el covid, creó el proyecto «armario solidario» donde vendía ropa en directo, con lo que recaudó 10.000 euros para ONG. Y, de ahí, a ir a restaurantes, lugares con encanto, recomendar planes…

Carmen Rovira, Araceli Ruiz, Elena Vidal y Caridad Muñoz. / Información

¿Cómo lleva la fama? «¿Qué fama? El que te conozcan hace que tengas que ser especialmente responsable y procurar no equivocarte. A los creadores de contenido no nos ven como personas formadas, así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos».

¿Qué es lo peor que te han dicho? «Payasa, sinvergüenza, te pasas la vida comiendo gratis… Y por supuesto en esta ciudad la gente se enfada porque a lo mejor recomiendo un arroz y como aquí todos sabemos mucho, siempre sale alguien que dice que hay otro lugar donde ese arroz está mucho más bueno». Y ya que estamos, ¿qué le recomendarías que probara a una persona que viene por primera vez a Alicante? «Arroz, a mí el que más me gusta es el del señoret, la coca de mollitas, los vinos de Alicante, la pericana, los helados, el marisco… Yo no soy de cuchara, pero reconozco que también habría que recomendar la olleta…».

La creadora de Alicante Street Style regaló artículos de Alicante a algunos de los asistentes. / Información

¿Y cómo es tu día a día? Me levanto a las seis de la mañana y durante dos horas me dedico a contestar mensajes, aunque reconozco que no logro estar al día con esto. A las ocho ya estoy más creativa y me paso otras dos horas realizando los reels. Luego ya a la calle, suelo comer fuera casi todos los días, y por la tarde, pues eventos y salidas. Procuro cenar en casa porque, aunque tengo la suerte de ser delgada, los años van pasando y van apareciendo cositas que antes no tenía. Y reconozco que voy al gimnasio, pero principalmente a reírme y como válvula de escape para pasarlo bien, pero deporte, deporte, no hago nada.

Y no esperen leer comentarios duros, porque si no le gusta un sitio, no escribe sobre él. Como ella misma explicó «un mal día lo tiene cualquiera».