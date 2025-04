Ni Audi ni BMW, estos son los coches que más roban en España

Que te roben en cualquier circunstancia es un disgusto y, en ocasiones, un problema. Pero que te roben el coche puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza.

En nuestro país existen bandas de crimen organizado que se encargan de sacar tu coche de España y si te he visto no me acuerdo o que lo vende por piezas por internet. Pero también están aquellos que lo hacen por mera diversión o como instrumento para un alunizaje, por ejemplo.

Pero según el estudio ‘El robo de vehículos en España (2019-2023)’, de Línea Directa Aseguradora, los cacos tienen claro los coche que quieren robar. Y ante la creencia de los coches de alta gama son los que más se sustraen, este estudio viene a confirmar justo lo contrario.

Los tres coches más robados de España

El análisis de Línea Directa detalla que el robo más habitual es el de un coche de cierta antigüedad (11 años), de unos 9.500 euros de valor, que se suele robar los lunes y en el mes de enero. En cuanto a los robos parciales, las piezas más sustraídas son los retrovisores, los tubos de escape, los equipos de sonido y las llaves del vehículo, aunque los robos de catalizadores parecen estar en auge, debido a que pueden incluir metales como el platino.

En el ranking de los coches más sustraídos lo encabeza el SEAT Ibiza, seguido del Volkswagen Golf y el SEAT León. Según este estudio, que estos sean los vehículos más robados puede deberse a su versatilidad, su buena relación calidad-precio y su buena salida en el mercado.

Seat Ibiza / Seat

Si seguimos analizando los coches más robados el ranking sigue con estos modelos:

Ford Focus

BMW Serie 3

Renault Megane

Opel Astra

Volkswagen Polo

Citroën Xsara

Citroën C3

Honda Scoopy. / Shutterstock

Las motos más robadas en España

Por su parte, las motos más robadas por los ladrones son la Honda Scoopy, la SYM Symphony y la KYMCO Super Dink, scooters urbanas, valoradas por su acabado, su buen precio y su carácter urbano. Le siguen en este ranking la Yamaha TMax y la Honda PCX.

Mapa de los robos en España

Los datos de la cartera de Línea Directa cuenta con 2,5 millones de coches y motos robados con los que ha podido hacer un mapa con el porcentaje de partes de robos de coche por provincias. La media del país es de 0,8 % entre 2023 y 2024 y las provincias en las que esta media es superior son: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Sevilla y Huelva.

Entre el 0,6 % y el 0,8 %se encuentran las provincias de Vizcaya, Lérida, Girona, Guadalajara, Toledo, Córdoba, Málaga, Baleares y Cádiz. En el resto del país, incluído Alicante, el porcentaje de partes de robos de coches es inferior al 0,5 %.

Mapa de los robos de coches en España por provincias / Línea Directa

Si hablamos de motos, donde más se sustrajeron fueron en Baleares, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, mientras que donde menos se robaron se encuentran Zamora, Teruel y Soria.