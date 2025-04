Una jungla muy especial

Siempre decimos lo mismo, pero es que cada año se superan. Más divertido, más emocionante, más profesional. En esta ocasión nos han sorprendido con un programa de cine (maravillosos los actores representando a Cayetana Guillén Cuervo y Jesús Quintero), un concurso en la jungla, llegada de concursantes en helicóptero, efectos especiales, conexiones con el estudio… El espectáculo de los usuarios de la Fundación Alinur (Centro de Educación Especial para personas con Discapacidad Intelectual) no es uno más. Se respira el trabajo, el esfuerzo, las horas de ensayo, el estupendo guion, el apoyo de todos los patrocinadores y colaboradores…

Animado grupo con las concejalas Lidia López y Begoña León junto a voluntarias de Alinur, entre las que se encuentra Ana Vélez, y parte del grupo de baile con Silvia Aguilar, Alba Muñoz o Elena Vidal. / Reme Fotógrafas

El Teatro Principal, a rebosar. Mil personas con entrada y cien en lista de espera. La presidenta y fundadora de Alinur, Leonor Martínez, y la vicepresidenta, Nuria Coves, no podían estar más contentas. Y es que la representación de La Jungla congregó a familiares y, sobre todo, a fieles que saben que no van sólo a colaborar con un espectáculo benéfico, sino que acuden a un musical en toda regla.

Pepe Espadero, Suni Sánchez Zaplana y Juan Latorre, de los primeros en llegar. Se les unieron Hermann Schwarz y Reme Verdú, las concejalas Lidia López y Begoña León (el año pasado participaron en el baile y confesaron que, por diversos compromisos, no habían podido participar este año y que lo echaban mucho de menos), Alejandro Ayela, Reme Juan y Aitana Ayela, María Martínez Ripoll, Cristina Amorós Herrero, Reme Alarcón (presumiendo de su hija, Eva Toledo) o Marta García.

En tropel llegaron las seis damas de la Bellea del Foc, acompañadas por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que fueron a arropar a la Bellea del Foc, Alba Muñoz, que participaba en uno de los números musicales junto, entre otras, Elena Vidal y Silvia Aguilar. ¡Qué tipazos tienen, qué ritmo y qué bien bailaron!

Inés Domínguez, con su impresionante voz, cantó con usuarios de Alinur. / Reme Fotógrafas

Imposible no sensibilizarse y llegar hasta las lágrimas contenidas con las actuaciones de los alumnos de Alinur. Su entusiasmo, su espontaneidad (se animaban entre ellos cuando alguno perdía un poco el guion, se reñían si decían una frase que le pertenecía a otro compañero, contaron chistes…), no dejaron a nadie indiferente. Y, además, la gala contó con la colaboración especial de los músicos alicantinos Juanlu de la Rosa e Inés Domínguez (su padre, el fotoperiodista Alex Domínguez tenía una sonrisa que no le cabía en la cara y es que «su niña» tiene una voz que impresiona), quienes interpretaron canciones con letras que llamaban a «confiar a pesar de todo» y «el amor propio de una mujer». Incansable colaboradora en causas sociales también Ana Vélez, comandando el grupo de fotógrafos que inmortalizaron este evento tan especial.

Más conocidos, como la diputada provincial de Bienestar Social y alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero; Elvira Torruella, María López o Sergio Sánchez, aplaudiendo a rabiar las actuaciones de «artistazos» interpretando temas como Potra salvaje, Chica ye-ye, Si nos dejan o Yo quiero todo contigo. No puedo resistirme a señalar al doble de mi paisano, David Bisbal, cantando, sintiendo y entregándose en cuerpo y alma con «Bulerías».

Un regalo para el alma, una toma de conciencia con una parte de la realidad que a veces no queremos ver y el regalo de la pasión por la vida. Todavía tengo la carne de gallina.

«Arròs i tertulia»

En 2026 cumplirán treinta años. Muchos o pocos, según se mire. Para la historia de Alicante, pocos. Para los que forman parte del grupo «Arròs i tertulia», muchos, porque constituida como asociación, con estatutos incluidos, es la tertulia gastronómica cultural más antigua de la provincia. Todo comenzó un día de febrero de 1996, cuando Vicente Amat Martínez llamó a José Pita García para tomar un café junto a Juan Antonio Bernabéu Pérez. Ese fue el germen de una tertulia que se ha mantenido inalterable durante tres décadas.

Y ahí están. Doce amigos que se reúnen los primeros martes de mes para charlar, debatir, opinar, reír, criticar y, sobre todo, compartir un arròs en el restaurante Dársena. (Una anécdota personal. La primera salida de mi hijo cuando nació fue al reservado del Dársena, cuando estaba en el lugar que hoy ocupa el Noray. Hace nada, ¡cuatro días!).

De pie: Fernando Fernández, Antonio Pérez, Mauricio García, Argeo Cano y Alberto Albert; sentados, Fernando González, José Pita y Vicente Amat. / INFORMACIÓN

Pero el tiempo no pasa cuando se reúnen amigos. Esta tertulia está presidida por Vicente Amat (vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos) y la componen Argeo Cano Molina, (constructor y promotor inmobiliario), el abogado José Pita García; Fernando Fernández de Córdova, (exdirector del CDT de Alicante); el farmacéutico Francisco Canales Amorós; Mauricio Sánchez Espinós, (jubilado del Catastro de la Agencia Tributaria); el pediatra Fernando González Solares, Ignacio Javier Torres López (notario), el médico Alberto Albert Gutiérrez y Antonio A. Pérez Planelles, propietario del Dársena.

Por sus reuniones ha pasado medio Alicante, o casi entero. Políticos, empresarios, deportistas, toreros, periodistas, restauradores, festeros, alcaldes, representantes de instituciones… En 2016 publicaron un libro de sus primeros 20 años y el próximo año quieren reeditarlo con la actualización de la última década. ¡Larga vida, tertulianos!

Un último apunte. El mentalista Toni Bright cerró la III edición de los «Premios Pueblo del Año» (enhorabuena a Sella, Biar y l’Alfàs del Pi). Después de dejarnos apabullados con su actuación, hay que poner en valor la frase que me comentó un político amigo (¡sí, existen!): «Nunca te creas lo que veas».