La petición viral de un sevillano para esta Semana Santa que no se cumplirá en Alicante: "Ya está bien..."

Si algo caracteriza las jornadas previas a la llegada de la Semana Santa, son los suspiros mirando al cielo con el anhelo de que, durante la Semana de Pasión, las precipitaciones den una tregua y permitan a las cofradías recorrer el territorio con los pasos en su pleno esplendor. Una petición que ha hecho pública Pablo, un creador de contenido sevillano, a través de su perfil 'paulvss', en el que acumula miles de seguidores, que se han sumado a su súplica de poder "salir y que esté el solecito".

"No sé si recordáis el año pasado... Yo no me voy a meter en lo que fue o lo que pudo haber sido, pero lo que digo es que este año nos merecemos, ya que no llueva", indica el joven. Tras las intensas precipitaciones que en las últimas semanas se han producido y que han marcado récord en los embalses de toda Sevilla, este hombre asegura: "El año pasado pedíamos que lloviese porque estábamos en sequía y hacía falta el agua, pero con el mes de marzo que hemos echado, ya hay agua, ¿no?".

Tal y como relata, su petición no se centra en que "no llueva más" en Sevilla, sino que las precipitaciones no hagan su aparición en dos de sus fechas clave: la Semana Santa y su feria. "No estoy pidiendo una locura", recalca.

"Después de la Semana Santa que echamos el año pasado, yo creo que nos lo merecemos", afirma Pablo, que asegura que una temperatura más primaveral no solo permitirá el desfile de las cofradías, sino también que "apetezca salir a la calle y no quedarse encerrados en casa".

Lluvia en la Semana Santa

"Yo creo que ya este año toca que las únicas nubes que veamos sean las del incienso y que la única lluvia que haya sea la de pétalos, que dejemos de estar pendiente del móvil, de si sale o no sale el paso", señala el joven. Y añade: "Tenemos más de uno un mono de Semana Santa que el primer nazareno que vea pasando por la calle, se me van a caer dos lagrimones que no me lo voy ni a creer".

Ante esta situación, los sevillanos se han sumado a las súplicas a través de las redes sociales, y destacan: "Con lo bien que sienta este solecito y una buena cervecita al sol del Domingo de Ramos". A lo que señala otro esperanzado: "No lloverá, ya veréis. Esta Semana Santa será plena, nos lo deben".

"Este año nos merecemos una Semana Santa a lo grande. Solo los andaluces sabemos lo que es eso y el agua que venga en mayo", relata otra mujer. A lo que añade un usuario: "Este año nos vamos a hinchar de cofradías".

Una realidad que por el momento se ve complicada con los primeros pronósticos de los distintos portales meteorológicos, que anuncian la posibilidad de lluvia, sobre todo en el inicio de la Semana Santa. En Alicante, para el Domingo de Ramos, la probabilidad de lluvia es del 100% según la AEMET.

Así, las precipitaciones amenazan con hacer acto de presencia el Domingo de Ramos y dejar una estampa de gran inestabilidad y posibilidad de chubascos durante los primeros días de Semana Santa.