Prensa Ibérica presenta ‘CRónicas’, un ambicioso proyecto de periodismo hiperlocal que cuenta con el impulso de Fundación "la Caixa"

El grupo Prensa Ibérica presentó oficialmente este miércoles en Madrid de la mano de la Fundación “la Caixa” su proyecto ‘CRónicas’, basado en una ambiciosa apuesta por el periodismo hiperlocal que ya se ha desplegado en casi todas las comunidades autónomas y que tiene vocación de seguir ampliándose, a fin de llevar el periodismo de calidad y cercanía hasta el último rincón del país. "Estamos muy orgullosos del proyecto ‘CRónicas', que conecta con nuestras fortalezas y con nuestra trayectoria como grupo de comunicación a lo largo de los años. Si hay un tipo de periodismo que ha permitido encauzar nuestra forma de entender la comunicación desde el nacimiento de nuestro grupo, hace ya casi 50 años, es el periodismo hiperlocal", ha enfatizado en la presentación del acto Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

"El periodismo de cercanía se ha convertido en una herramienta clave de nuestra democracia: genera opinión pública, da voz a las comunidades y refuerza la identidad –ha continuado Moll-. Se nutre de los rasgos culturales de cada sociedad para, desde dentro de ella, formando parte de ella, informar, divulgar y velar por sus intereses".

Además de Aitor Moll, en el evento que sirvió para lanzar públicamente ‘CRónicas’ y que tuvo lugar en la sede madrileña de la Fundación "la Caixa", participaron Sergi Loughney, director general adjunto de Asuntos Corporativos de la citada Fundación; Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, y Álex Sopeña, director general del proyecto 'CRónicas'.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. Presentación del proyecto 'Crónicas: periodismo de proximidad para una sociedad más cohesionada y democrática', organizado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa / José Luis Roca

En su turno de palabra, Loughney quiso subrayar las zonas comunes que existen entre los principios que siempre ha defendido la Fundación "la Caixa", apostando por propuestas creativas que fomenten la integración social y la vertebración, y los que emanan del proyecto 'CRónicas' de Prensa Ibérica, llegando a decir que hay un "ADN compartido" que deriva en estar lo más cerca posible de los ciudadanos y sus verdaderas necesidades, también en el terreno de la información. "Creemos que el proyecto que se está creando dará lugar a una información más local, más humana, más social y diferente. Y eso es precisamente lo que se quiere hacer con esta red que pronto tendrá más de cien 'CRónicas': un periodismo más comprometido, más cercano a las personas", ha señalado.

La intuición, la cercanía y el arraigo

Por su lado Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, hizo hincapié en que el proyecto periodístico que este miércoles se presentaba ante personalidades del mundo social, económico y político responde, además de a la "intuición" genuina de sus editores, a una necesidad clara de ciudadanos que no habitan las grandes urbes del país pero que reclaman información con garantías profesionales y sensibilidad a sus intereses. "Nos hemos encontrado con una demanda real de los núcleos de población que no son capitales de provincia, ni grandes ciudades, ni áreas metropolitanas. Y ese es nuestro objetivo: poner voz al periodismo con responsabilidad editorial en territorios donde a menudo no hay ninguno, o donde los grandes medios no llegan o a los que los medios tradicionales no atienden", recalcó Sáez.

Albert Sáenz junto Francesc Boya Alós, secretario general para el Reto Demográfico / José Luis Roca

El director general de contenidos de Prensa Ibérica mantuvo, además, un ameno coloquio con el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, quien hizo hincapié en la importancia de proyectos como el de ‘CRónicas’ para fomentar la “cohesión territorial", un asunto de crucial importancia si se tiene en cuenta la desigualdad de territorios de España, donde el 90% de los ciudadanos viven en el 30% del país. Boya quiso poner en valor lo rural como parte del presente y el futuro de las nuevas generaciones de españoles, subrayando las ventajas de combinar las oportunidades vitales que ofrece frente a la saturación de las grandes ciudades con la generación de “arraigo”.

Llegar donde no llegan otros

Álex Sopeña, director general de 'CRónicas' de Prensa Ibérica, fue el encargado de explicar con detalle qué es lo que diferencia y da una personalidad especial al proyecto que este miércoles celebraba su puesta de largo. "En las 'CRónicas' no tenemos las típicas secciones de política, sindicatos, ciudadanía, eventos, cultura […] Nuestras secciones hablan a las personas y les cuentan de sus vecinos, de su calle, de sus amigos, sus cosas, su gente".

“Trabajamos la información para ser un vehículo vertebrador de una sociedad que cada día está formada por personas más diversas, pero con muchos puntos de unión y muchos intereses comunes", enfatizó. Y es que el objetivo de las 'CRónicas' es llegar a todas partes, por pequeñas o grandes que sean, para que nadie se quede sin el progreso que supone la información.

"Hay más de 70 'CRónicas' en marcha, acabaremos el año con más de cien, y estamos convencidos de que en los próximos tres años aún serán muchas más", auguró Sopeña. Asimismo, Pilar Velasco, periodista y directora de 'democrata.es', fue quien clausuró el acto de presentación del proyecto 'CRónicas' de Prensa Ibérica en una intervención dedicada a destacar el valor del periodismo de calidad y cercano para favorecer la democracia.