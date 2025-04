La Policía alerta de la nueva estafa que está robando datos bancarios en toda España: "Sin darte cuenta, el sitio copia un código malicioso..."

Se ha convertido en una costumbre. Entras en una página web y, por motivos de seguridad, aparece en la pantalla un mensaje en el que te pide que cliques sobre una pestaña en la que se puede leer la frase "no soy un robot". Se trata de una acción tan frecuente que ya se realiza de forma automática. Sin embargo, la Policía Nacional ha avisado de que, detrás de este sencillo paso, se puede esconder un nuevo tipo de ciberestafa que puede acarrear el robo de datos personales y bancarios.

"Es verdad, no eres un robot. Por eso, no cliques en modo automático y pon atención porque estos mensajes llamados 'Captcha' no siempre garantizan tu seguridad", ha señalado la portavoz del Cuerpo sobre esta situación que ya se está produciendo por toda España y que ha afectado a cientos de personas.

Tal y como ha explicado la agente, los problemas radican cuando se trata de un captcha falso que aparece al navegar por páginas webs "sospechosas", lo que hace que al pinchar sobre el enlace se descargue un 'malware' que puede infectar el dispositivo y provocar el robo de cuentas, credenciales, información personal y datos bancarios.

"Estos mensajes parecen reales, pero no lo son y, al pulsar el botón, sin darte cuenta, el sitio copia un código malicioso", ha indicado la portavoz. Además, se han registrado casos en los que se pide seguir unas instrucciones para completar la verificación, lo que conlleva que se instale un 'software' malicioso en el dispositivo sin que el afectado lo detecte.

Cómo diferenciar un 'captcha' legítimo de uno malicioso, según la Policía

Para diferenciar un captcha legítimo de uno malicioso, la Policía ha aconsejado: "Desconfía de webs que te muestren un captcha cuando no haya motivos o de sitios en los que normalmente no aparecen". "Y muy importante, si te piden que copies y pegues un código, que te salten todas las alarmas, estás ante un captcha falso", ha añadido.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), por su parte, han explicado que las principales consecuencias de descargar estos 'malware' en los dispositivos son el robo de datos, el cifrado o borrado de información, la suplantación de identidad o hackeo de cuentas, la extorsión y las pérdidas económicas.

Para protegerse frente a este tipo de ataques, ha aconsejado instalar un antivirus y actualizarlo regularmente, así como descargar software solo de fuentes fiables y verificar que los archivos descargados estén libres de virus.

De igual modo, ha recomendado que, si no se está seguro de la fuente de la que proceden estos enlaces, no se acceda a ellos, y que se mantenga el sistema operativo y los programas actualizados para ayudar a cerrar cualquier brecha de seguridad que pueda ser explotada. Además, es necesario hacer copias de seguridad de los datos importantes para poder recuperarlos en caso de encontrarse con este tipo de problemáticas.