Nueva oleada de SMS falsos: ciudado con las multas 'fake' de la DGT.

La Guardia Civil ha emitido una alerta sobre una nueva oleada de smishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para suplantar a entidades oficiales y engañar a los usuarios mediante mensajes SMS fake. En este caso, los estafadores se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT) e informan a los destinatarios de una presunta multa de tráfico pendiente de pago. El objetivo es que los usuarios crean que se trata de una comunicación personal, accedan al enlace fraudulento y proporcionen sus datos personales y bancarios.

¿Cómo funciona el smishing que suplanta a la DGT?

Los ciberdelincuentes envían mensajes SMS que parecen proceder de la DGT e informan a los destinatarios de que tienen pendiente el pago de una multa de tráfico. Además, para generar una sensación de urgencia al destinatario, los delincuentes incluyen frases como abone "la multa pendiente antes del 10/04/2025 para evitar recargos" e incluyen un enlace en el que supuestamente el destinatario podrá conocer todos los detalles sobre esa supuesta multa. Al hacer clic en el enlace, el usuario es redirigido a una página web que imita la apariencia oficial de la DGT, pero en realidad es una trampa para robar sus datos.

¿Cómo identificar un SMS fraudulento de la DGT?

La DGT nunca notifica sanciones por SMS o correo electrónico : las multas son notificadas por correo postal o mediante notificación electrónica a través de la DEV (Dirección Electrónica Vial).

: las multas son notificadas por correo postal o mediante notificación electrónica a través de la DEV (Dirección Electrónica Vial). Sensación de urgencia : los estafadores buscan que el usuario actúe rápido sin verificar la autenticidad del mensaje.

: los estafadores buscan que el usuario actúe rápido sin verificar la autenticidad del mensaje. Remitente desconocido : el número que envía el SMS no corresponde con un número oficial de la DGT.

: el número que envía el SMS no corresponde con un número oficial de la DGT. Errores ortográficos y gramaticales : los mensajes fraudulentos suelen contener errores en la redacción.

: los mensajes fraudulentos suelen contener errores en la redacción. Enlaces sospechosos: la URL no corresponde con el dominio oficial de la DGT.

¿Qué debes hacer si recibes un SMS sospechoso?

Si recibes un SMS sospechoso pero no has hecho clic en el enlace, te recomendamos bloquear al remitente y eliminar el mensaje. Si has accedido al enlace y proporcionado tus datos, sigue estos pasos:

Haz capturas de pantalla de los mensajes y los enlaces fraudulentos. Guarda todas las pruebas posibles. Si has dado información bancaria, contacta inmediatamente con tu entidad financiera para reportar el incidente y tomar medidas. Revisa tus datos en línea durante los siguientes meses para confirmar que no se haya filtrado tu información personal. Reporta el fraude a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, que ofrece apoyo en casos de fraude y smishing. Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando toda la evidencia que hayas reunido.

Consejos para protegerte del 'smishing'

Desconfía de los SMS inesperados : sé especialmente cauteloso con los mensajes que te piden realizar acciones urgentes o que te ofrecen algo a cambio de tus datos.

: sé especialmente cauteloso con los mensajes que te piden realizar acciones urgentes o que te ofrecen algo a cambio de tus datos. Verifica la identidad del remitente : contacta directamente con la entidad que supuestamente te ha enviado el mensaje para confirmar su autenticidad.

: contacta directamente con la entidad que supuestamente te ha enviado el mensaje para confirmar su autenticidad. No pulses en enlaces sospechosos : evita hacer clic en enlaces de mensajes SMS o correos electrónicos si no estás seguro de su procedencia.

: evita hacer clic en enlaces de mensajes SMS o correos electrónicos si no estás seguro de su procedencia. Mantén tu software actualizado : asegúrate de que tu dispositivo móvil y ordenador cuenten con las últimas actualizaciones de seguridad.

: asegúrate de que tu dispositivo móvil y ordenador cuenten con las últimas actualizaciones de seguridad. Instala un antivirus: un buen antivirus puede protegerte contra software malicioso y ataques online.

¿Dónde denunciar el 'smishing'?

Si has sido víctima de smishing, puedes denunciar el fraude ante las siguientes instituciones: