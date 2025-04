'Lock-picking', el novedoso sistema para abrir casas sin forzar cerraduras con el que bandas de georgianos roban en España

Preste atención al marco de la puerta de acceso a su domicilio la próxima vez que vaya a entrar en casa. También al suelo de la zona. Si aprecia la presencia de unas diminutas piezas de plástico transparente con forma de horquilla como las que aparecen en la foto que abre este reportaje, póngase en contacto de inmediato con la policía. Alguien está planeando desvalijarle.

Se trata del sistema de marcado de domicilios que emplean organizaciones criminales del este de Europa para robar en domicilios de nuestro país. La Guardia Civil acaba de desarticular a una red de ladrones procedentes de Georgia que llevan robando desde el año pasado en el norte de Aragón. Por el momento hay cinco personas detenidas y una más está siendo investigada. Todos varones de entre 21 y 59 años y residentes en diferentes zonas de Cataluña.

A los responsables de la denominada 'Operación Kandyl' les ha sorprendido el curioso sistema mediante el cual señalaban los objetivos y accedían 24 horas después para desvalijar a los propietarios de la forma más limpia posible: sin necesidad de romper puertas o de forzar cerraduras. Accediendo como el que usa la llave. Un sistema conocido como 'lock picking' o 'ganzuado'.

Elegir objetivo

Según han revelado fuentes del Instituto Armado a EL PERIÓDICO, el modus operando de los delincuentes empezaba por la cuidada selección de sus objetivos: "Elegían viviendas de zonas altas, con perspectivas económicas en varios municipios de la provincia de Huesca". Se han registrado casos durante los últimos 8 meses en Fraga (13), Barbastro (11 robos consumados y 9 tentativas fallidas), Monzón y Sariñena (3 robos consumados respectivamente).

Una ola de robos que había provocado una ola de inseguridad y desconcierto entre sus habitantes; había muchas víctimas, pero en ningún caso habían sufrido violencia. Estos discretos ladrones georgianos residían en Barcelona y Sabadell, pero se desplazaban hasta esta zona oscense durante varios días para perpetrar sus delitos. Se desplazaban hasta las zonas más pudientes de esos municipios y elegían los domicilios que pretendían desvalijar.

Una vez escogidas las viviendas que querían asaltar, procedían a colocar un sencillo dispositivo de alerta: una de esas indetectables horquillas que se aprecian en la imagen. Piezas transparentes de menos de un centímetro de tamaño, lo suficientemente pequeñas como para que encajasen entre la puerta y el marco.

24 horas

Tras su colocación, tocaba esperar. "En algunos casos esperaban un par de días, pero en la mayor parte de los casos actuaban 24 horas después de haber marcado el domicilio", cuenta el Capitán Jefe de la Unidad Orgánica de la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca. Un plazo suficiente para saber si en esa vivienda se había registrado movimiento o sus moradores se encontraban de viaje.

Los ladrones empleaban ganzúas y llaves manipuladas para acceder a los domicilios / Guardia Civil

"Actuaban a altas horas de la madrugada, tanto para marcar como para robar", señalan desde la Guardia Civil. Los delincuentes no regresaban a Cataluña; pasaban el día en la zona actuando con cautela. Y por la noche regresaban a los domicilios que previamente habían sido marcados: "La apertura de la puerta hace que la pieza se caiga. Si la horquilla no seguía allí, era la señal de que los residentes de la casa habían abierto la puerta en algún momento". Aunque se diese ese caso, la marca era tan imperceptible, que los propietarios o inquilinos no reparaban en que alguien les había marcado la vivienda.

Por el contrario, si la horquilla seguía en el mismo lugar en el que la habían colocado la noche anterior, significaba que esa puerta no se había abierto en ningún momento. Los asaltantes tenían, por tanto, vía libre para acceder al inmueble sin hallar dentro a nadie, pudiendo desvalijarla con tranquilidad.

Llaves falsas

Para pasar a la acción, los georgianos empleaban una serie de utensilios caseros manipulados por ellos mismos. "Se le conoce como el método de 'ganzuado' porque la principal herramienta para acceder a las casas eran ganzúas metálicas", aunque durante la operación, los agentes de la Guardia Civil también han hallado "llaves falsas"; piezas metálicas manipuladas que hacen las veces de llave maestra.

Con dichas piezas conseguían manipular la cerradura de la puerta principal sin necesidad de forzarla o de dañar la puerta. "A veces llevaban piezas más voluminosas como martillos, para propinar un golpe seco a la puerta, que ayudaba a que se abriese", explican fuentes de la investigación.

Los delincuentes se llevaban principalmente dinero en metálico, pero durante la operación también se han podido recuperar joyas, relojes y hasta videoconsolas. Arrasaban con todo limpiamente y se marchaban del domicilio cerrando la puerta, como si nadie hubiese entrado. El valor de los efectos sustraidos asciende a unos 120 mil euros.

Algunos de los efectos sustraídos por los ladrones durante más de un año de robos / Guardia Civil

Tres células

Estos ladrones actuaban por separado, repartidos en diferentes células. La Guardia Civil ha podido identificar hasta tres, todas conformadas por hombres de nacionalidad georgiana. Los robos se venían dando desde principios de 2024, pero no fue hasta el mes de agosto cuando la UOPJ del Instituto Armado, en colaboración con la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro y la Policía Local del mismo municipio, sorprendieron in fraganti a tres de estos asaltantes en el momento en el que se disponían a robar en un domicilio previamente marcado.

En diciembre de ese mismo año se identificó a una segunda célula conformada por otros cuatro varones procedentes de Georgia. Uno de ellos permanece interno en un centro penitenciario, mientras que sus tres compañeros consiguieron darse a la fuga y actualmente se encuentran en el extranjero, en paradero desconocido, probablemente en su país de origen.

La tercera célula, especialmente activa, fue identificada el pasado mes de diciembre en Cataluña. Los delincuentes empleaban dos vehículos distintos para realizar sus viajes a Aragón. Pero no ha sido hasta este mes de abril cuando la Guardia Civil ha podido acceder a los domicilios de Barcelona y Sabadell donde residían los ladrones. Tres juzgados de Fraga y Barbastro han decretado prisión provisional para los 5 detenidos.