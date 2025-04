Cuidado con el fraude que suplanta a Air Europa con la supuesta venta de vuelos por correo electrónico

Un nuevo intento de fraude circula por internet, esta vez utilizando la imagen de la aerolínea Air Europa como gancho para engañar a los usuarios. A través de correos electrónicos falsos, los ciberdelincuentes invitan a adquirir supuestos vales de vuelo con importantes descuentos, que solo pueden pagarse mediante criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Tether.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de esta campaña fraudulenta y ha advertido de los riesgos que conlleva seguir los enlaces o proporcionar datos personales.

Un mensaje personalizado con apariencia legítima

Los correos llegan a nombre del usuario, imitando el estilo gráfico y el lenguaje corporativo de la aerolínea. En el mensaje, se ofrece una promoción exclusiva para adquirir vales de vuelo a precios muy reducidos, que solo pueden abonarse con monedas digitales. Al hacer clic, el usuario es redirigido a una página web que simula ser la oficial, pero no lo es.

Fuentes de Air Europa han confirmado que no tienen activa ninguna campaña de este tipo y que no aceptan pagos en criptomonedas. La compañía ha denunciado públicamente la suplantación de su identidad y ha instado a los usuarios a no confiar en estas comunicaciones.

Filtraciones de datos, la raíz del problema

Según OCU, es posible que los autores del fraude estén utilizando datos personales obtenidos en anteriores ciberataques sufridos por Air Europa u otras plataformas. Informaciones como el nombre, el correo electrónico o incluso el número de teléfono podría estar en manos de delincuentes tras diversas brechas de seguridad.

Estas campañas aprovechan la confianza del consumidor en marcas reconocidas para aumentar la efectividad del engaño.

¿📧Has recibido un mail supuestamente de Air Europa para adquirir “vales de vuelo” con criptomonedas✈️?

⚠️¡¡No piques!!! Es un fraude que suplanta a la compañía aérea para hacerse con tus datos y tu dinerohttps://t.co/WRWw9gOV8k — OCU (@consumidores) April 23, 2025

Recomendaciones para evitar caer en la trampa

Desde organizaciones de defensa del consumidor se recuerda la importancia de mantener una actitud crítica ante ofertas demasiado atractivas. Algunos consejos clave para evitar ser víctima de este tipo de fraudes incluyen:

No abrir enlaces de correos sospechosos, aunque parezcan legítimos.

de correos sospechosos, aunque parezcan legítimos. Consultar siempre directamente en la web oficial de la empresa.

de la empresa. Evitar proporcionar datos bancarios o personales sin verificar la autenticidad del remitente.

sin verificar la autenticidad del remitente. Denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes o a plataformas como INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Si has facilitado información o realizado algún pago, es importante actuar con rapidez, interponer una denuncia y contactar con tu banco. La OCU también ofrece asesoramiento gratuito a los afectados y anima a informar de este tipo de prácticas para frenar su propagación.