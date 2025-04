La fruta común que no sabías que puede dar positivo en un control de alcoholemia

El Gobierno de España y la DGT están trabajando de manera muy intensa en implementar en España la tasa de 0 alcohol al volante. Realmente bajará de los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre a los 0,2, que es un pequeño margen ya que hay ciertos alimentos o medicamentos que pueden arrojar resultados positivos en alcoholemia pero de una manera residual. En la práctica, no vas a poder beber absolutamente nada para no dar positivo.

Hay alimentos que por sus características, debido a la fermentación en el estómago, pueden provocar que la tasa de alcoholemia no sea 0, aunque sí próxima a 0. Es decir, que si la tasa permitida fuese de 0,0, habría muchos falsos positivos en alcohol.

Seguramente si te comes un trozo de tarta al whisky haya algo de alcohol en el organismo, igual que si ingieres un bombón de licor. Pero el mismo nombre ya te indica lo que puede suceder, no tiene por qué haber sorpresa. En todo caso, no será suficiente para dar positivo salvo que te atiborres a ellos, entonces igual te tienes que preocupar más por el azúcar.

Pero uno de los alimentos que seguramente no te esperes que pueda generar algo de alcohol en el organismo es el plátano, si bien otras frutas pueden provocar el mismo efecto. De ahí que la tasa no sea 0,0 y exista un pequeño margen que, a la hora de la conducción, no afecta al organismo.