¡Alerta! La nueva trampa de los ladrones que acecha a los conductores

Cuando menos te lo esperas, un gesto cotidiano puede convertirse en una pesadilla. En un momento de distracción al volante, los ladrones aprovechan para actuar de manera rápida y violenta. La Policía Nacional alerta sobre una nueva modalidad de robo que está afectando a numerosos conductores en nuestras calles: el robo a través del retrovisor del conductor.

La nueva trampa: manipular el retrovisor para robarte

La mecánica de este nuevo robo es tan simple como efectiva. Los delincuentes, generalmente en moto, seleccionan vehículos detenidos en semáforos o en zonas de tráfico lento. El primer paso de la trampa consiste en mover o golpear ligeramente el retrovisor del conductor. La víctima, de manera instintiva, saca la mano para recolocar el espejo y es entonces cuando entra en juego el segundo ladrón.

Desde una segunda moto, otro delincuente se acerca rápidamente y, con fuerza y precisión, agarra la mano del conductor, logrando arrancarle el reloj o cualquier otro objeto de valor que lleve en la muñeca. Todo sucede en cuestión de segundos, dejando a la víctima atónita y sin apenas capacidad de reacción.

¿Qué hacer si eres víctima de este tipo de robo?

Si sufres este tipo de robo, lo más importante es mantener la calma y llamar de inmediato al 091 para denunciar el hecho. Aportar todos los detalles posibles —color de las motos, características de los ladrones, dirección de huida— puede ser crucial para que las autoridades logren detener a los culpables.

La Policía recomienda no enfrentarse a los ladrones para evitar daños mayores. Además, recuerdan la importancia de realizar siempre la denuncia formal, ya que muchos delitos no se investigan si no quedan registrados.

Consejos para evitar caer en la trampa del retrovisor

Mantente alerta: Si notas que alguien se acerca sospechosamente a tu vehículo o que el retrovisor ha sido movido, no abras la ventanilla ni saques la mano de inmediato.

Si notas que alguien se acerca sospechosamente a tu vehículo o que el retrovisor ha sido movido, no abras la ventanilla ni saques la mano de inmediato. Cierra el coche: Incluso cuando estés detenido en un semáforo o en tráfico denso, asegúrate de tener las puertas cerradas y los seguros echados.

Incluso cuando estés detenido en un semáforo o en tráfico denso, asegúrate de tener las puertas cerradas y los seguros echados. Observa tu entorno: Presta atención a motos que circulen demasiado cerca o que parezcan estar merodeando alrededor de los vehículos detenidos.

Presta atención a motos que circulen demasiado cerca o que parezcan estar merodeando alrededor de los vehículos detenidos. Recoloca el retrovisor con el coche en marcha: Siempre que sea posible, realiza este tipo de ajustes cuando estés en movimiento y en un entorno seguro.

Este nuevo tipo de robo a través del retrovisor del lado del conductor se suma a las múltiples formas en que los delincuentes aprovechan cualquier descuido. La clave está en estar prevenido y actuar con rapidez en caso de ser víctima.