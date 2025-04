Confirmado por la Policía: cuidado con las estafas tras el apagón

En plena situación de incertidumbre provocada por el apagón, la Policía Nacional ha lanzado una alerta urgente a través de sus canales oficiales para advertir a la ciudadanía sobre una nueva oleada de estafas telefónicas. Aprovechando el desconcierto algunos delincuentes están suplantando a compañías eléctricas para robar datos bancarios a través de llamadas fraudulentas. En un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), la Policía ha instado a extremar las precauciones y a no facilitar datos personales ni bancarios bajo ninguna circunstancia sin haber verificado previamente la fuente.

Según ha explicado la Policía Nacional, los estafadores están realizando llamadas telefónicas en nombre de las compañías eléctricas. En estas llamadas, aseguran que pueden restablecer el suministro eléctrico de manera inmediata o prioritaria, pero para ello solicitan el número de cuenta bancaria u otros datos financieros con la excusa de confirmar la identidad del cliente o realizar un supuesto pago urgente.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

La Policía recomienda seguir una serie de pasos para protegerte si recibes este tipo de llamadas:

No facilites datos bancarios ni personales por teléfono si no estás seguro de quién está al otro lado.

por teléfono si no estás seguro de quién está al otro lado. Cuelga inmediatamente si detectas que la llamada tiene un tono sospechoso o no puedes verificar su autenticidad.

si detectas que la llamada tiene un tono sospechoso o no puedes verificar su autenticidad. Contacta directamente con tu compañía eléctrica a través de sus canales oficiales para confirmar cualquier gestión.

a través de sus canales oficiales para confirmar cualquier gestión. Denuncia el intento de estafa a las autoridades competentes para ayudar a frenar este tipo de delitos.

Además, es importante recordar que las empresas de servicios nunca restablecen el suministro eléctrico a cambio de datos personales o bancarios, ni mucho menos por teléfono sin previo aviso.

🚩Ojo en estos momentos ante posibles estafas🚩



¿Recibes una llamada en la que te ofrecen restablecerte el suministro eléctrico y te piden el número de tu cuenta bancaria?



Cuidado y confía únicamente en fuentes oficiales, ante la duda consulta y #NOPIQUES@RedElectricaREE pic.twitter.com/rrWvXEax52 — Policía Nacional (@policia) April 28, 2025

¿Qué consecuencias tiene caer en este tipo de estafa?

Si una persona facilita su número de cuenta bancaria, los estafadores pueden realizar cargos no autorizados, suscribir servicios en su nombre o incluso acceder a otros datos personales. En algunos casos, las víctimas no descubren el fraude hasta semanas después, cuando detectan movimientos sospechosos en su cuenta. Por ello, si sospechas que has sido víctima de una estafa, debes avisar de inmediato a tu entidad bancaria para bloquear la cuenta y presentar una denuncia ante la Policía. Cuanto antes se actúe, más posibilidades hay de limitar el daño.