No hay apagón que opaque el humor en España: los memes que brillaron en mitad de la oscuridad

No existe crisis que el humor español no pueda afrontar con creatividad, y el gran apagón que ayer dejó a oscuras la península ibérica no fue la excepción. Las redes sociales, cuando pudieron funcionar, lejos de colapsar, se inundaron rápidamente con memes y bromas que brillaron en la oscuridad, demostrando una vez más que reírse es la mejor terapia ante cualquier contratiempo.

Si ni siquiera aquella amenaza terrorista del ISIS, a cargo del aquí rebautizado como "El hijo de Tomasa", logró amendrentar a los españoles, un corte de luz tampoco lo iba a conseguir.

En cuestión de minutos, los españoles desplegaron su ingenio creando contenido que reflejaba desde teorías conspirativas hasta curiosas interpretaciones de la política internacional. Por supuesto, nadie escapó al ingenio popular, incluyendo dirigentes políticos locales y extranjeros.

Los mejores memes del apagón

Un meme recurrente involucraba una curiosa fila de extraterrestres confundidos por el orden de los desastres que asolaban a la humanidad, concluyendo que después de la pandemia, volcán, guerra y apagón, solo faltaba un "cónclave" antes de su propia aparición. Una crítica humorística a lo imprevisible que resulta ya cualquier cosa en estos tiempos.

Meme de los extraterrestres que ayer circuló por las redes sociales / INFORMACIÓN

La política, como siempre, fue fuente inagotable de inspiración humorística. Mientras Vladimir Putin parecía encargarse personalmente de "bajar el interruptor", en otro meme se recordaba con ironía una frase icónica: “El apagón durará un minuto o dos como mucho”, haciendo referencia a las previsiones optimistas del epidemiólogo Fernando Simón en la anterior crisis del coronavirus.

Vladimir Putin bajando el interruptor de la luz / INFORMACIÓN

Fernando Simón, personaje inmortal de memes en España / INFORMACIÓN

El presidente del Gobierno, por su parte, protagonizó varios memes: desde una caricatura en la que ofrecía ayuda ("Si necesitan luz, que la pidan"), hasta aparecer retratado en la cima de una torre eléctrica, dispuesto personalmente a restablecer la electricidad.

Pedro Sánchez no podía faltar en la colección de memes del apagón / INFORMACIÓN

Otro meme con Pedro Sánchez como protagonista / INFORMACIÓN

Estas imágenes satíricas y chistes muestran, una vez más, la habilidad de los españoles para ver con sentido del humor cualquier situación, por crítica que sea.

Y es que, aunque la oscuridad invadió hogares, calles y ciudades, fue el ingenio y la rapidez con la que los usuarios inundaron las redes de creatividad lo que convirtió este apagón en otro episodio icónico de la cultura meme española. En España, ante cualquier apagón, siempre quedará encendida la luz del humor.