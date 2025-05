José Luis Domínguez García, experto en sistemas eléctricos: "Las renovables no se desconectaron por voluntad propia, sino porque algo en la red no les permitió seguir generando"

Mientras prosiguen las investigaciones para intentar entender qué desencadenó el gran apagón del lunes, todas las miradas están puestas en dos plantas fotovoltaicas situadas en el suroeste peninsular que, según ha afirmado Red Eléctrica, parecen ser las primeras que se desconectaron segundos antes del apagón. La afirmación ha hecho que muchos cargaran contra las renovables y les achacaran la culpa del apagón. "Yo no creo que las renovables sean las culpables. Fueron las primeras en desconectarse, pero eso no significa que causaran el problema. Su desconexión fue consecuencia, no causa", afirma José Luis Domínguez García, responsable del departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia en el Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC) en una entrevista con El Periódico.

Todo apunta a que la "zona cero del apagón" estaría en dos plantas fotovoltaicas situadas en el suroeste peninsular. ¿Cómo puede ser que un fallo en una planta, por ejemplo de Extremadura o Huelva, desencadene un colapso en todo el sistema eléctrico español?

Es un error pensar que el error fue la desconexión de una o dos plantas fotovoltaicas. Tiene que haber habido algo más. La red eléctrica está preparada para seguir funcionando con normalidad aunque se pierda algún elemento. En función de la zona, se pueden perder entre una o dos plantas sin desembocar en un apagón. Por eso digo que tuvo que ser un cúmulo de factores lo que hizo que la desconexión de las plantas solares fuera tan crítica.

¿Entonces es correcto decir que las plantas solares fueron el origen del problema?

Más bien creo que fueron las primeras en reaccionar a un problema más amplio. En la red eléctrica existen centros de control dedicados a monitorizar constantemente el estado del sistema. Por eso sabemos que tres segundos antes del fallo se desconectó una planta y 1,3 segundos después se desconectó la otra. La cuestión no es tanto entender qué ocurrió en estas dos plantas, sino por qué se desconectaron todas las demás.

¿Qué posibles explicaciones se barajan para una desconexión tan masiva?

Algo en la red hizo que saltaran las protecciones de todas esas plantas. Las plantas de generación, ya sean solares o de otro tipo, tienen sistemas de protección, igual que en casa te salta el automático si hay una sobrecorriente o sobretensión. En este caso, las plantas se fueron desconectando, y aunque normalmente estás preparado para soportar que algunas salten, también se juntó la desconexión con Francia. Es decir, fueron muchos factores al mismo tiempo, lo que hizo imposible controlar el desbalance de la red.

En condiciones normales, si una o dos plantas fallan, ¿puede el sistema aislar esa caída?

Por supuesto. Por eso digo que esto fue algo más sistemático. Los fallos en la red no son una rareza, sino parte de cómo funciona el sistema. Pero la red está preparada para responder. En condiciones normales, si falla una planta esta infraestructura se desconecta de la red, pero el resto del sistema sigue funcionando. Aunque la planta sea muy grande, hay mecanismos para aislar el fallo. Además, existen servicios auxiliares, por ejemplo, para compensar la falta de energía provocada por esta caída para que esto no acabe afectando a los ciudadanos. Hay mecanismos para eso. Si falló todo esto, está claro que el error fue un cúmulo de circunstancias.

Hay quien dice que el apagón podría estar relacionado con un "exceso de renovables" que habría saturado la red.

Yo no creo que las renovables sean las culpables. Sí, probablemente fueron las primeras en desconectarse, pero eso no significa que causaran el problema. Fueron las que más cayeron porque en ese momento eran las que más energía estaban generando. Pero es injusto culpar a las renovables del apagón. Si se desconectaron no fue por voluntad propia, sino porque algo en la red no les permitió seguir generando. Su desconexión fue consecuencia, no causa.

Ante un fallo de este tipo, ¿si hubiéramos estado produciendo energía con otro tipo de tecnologías "más clásicas" el parón hubiera sido igual?

Ante un parón de este tipo, todas las plantas han acabado desconectándose. A mayor o menor velocidad, pero todas han parado. En el caso de tecnologías más clásicas como la hidráulica, la desconexión ha sido ligeramente más lenta porque al tratarse de una máquina rotante no puedes pararla de golpe. Sería como frenar en seco una bicicleta, que debido a su inercia puede seguir rodando un poco más. Pero tal y como vimos el lunes, ante un fallo así al final todas las plantas cayeron.

¿Y qué se puede hacer en el futuro para evitar este tipo de colapsos?

Ya se están estudiando soluciones. Se están planteando cambios en los procedimientos de operación que permitirían a las renovables crear sus propias "islas" energéticas, sin depender de otros generadores para sincronizarse. Ahí entra también el desarrollo de baterías, la hidráulica de bombeo, y otros mecanismos para aportar estabilidad y reducir la incertidumbre en la red.

