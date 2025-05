Labubus: el juguete adorable que esconde una leyenda escalofriante

Los Labubus son pequeñas figuras de colección con aspecto de monstruo adorable que han conquistado a miles de fans en todo el mundo. Orejas de conejo, sonrisa traviesa repleta de dientes y un cuerpo peludo y entrañable les dan ese toque "cute and creepy" que tanto engancha. Estas criaturas nacieron de la imaginación del ilustrador Kasing Lung, dentro de su serie "The Monsters", y su producción corre a cargo de Pop Mart, la compañía china especializada en blind boxes, es decir, cajas misteriosas donde no sabes qué figura te va a tocar hasta abrirla. Ese misterio, sumado a su diseño único y ediciones limitadas, los ha convertido en uno de los juguetes más virales del momento.

El fenómeno de los Labubus: de cuento ilustrado a fiebre global

Todo comenzó en 2015, cuando Kasing Lung dio vida a Labubu, una criatura traviesa pero bondadosa inspirada en la mitología nórdica. Cuatro años después, en 2019, Pop Mart lanzó las figuras de vinilo en ediciones coleccionables bajo el formato de caja ciega. Cada serie incluye diseños comunes y otros secretos, lo que incentiva el coleccionismo y el intercambio entre fans.

Las redes sociales, especialmente TikTok, fueron clave para su expansión. Videos de unboxing con el hashtag #labubu acumulan millones de visualizaciones. La cantante Lisa de BLACKPINK contribuyó al furor mostrando su propio llavero Labubu en una entrevista de Vanity Fair. En pocas semanas, las ventas se dispararon y la "labubu-manía" cruzó fronteras. Hoy día, se venden en tiendas físicas, plataformas online y hasta en máquinas expendedoras especiales. Coleccionistas de todo el mundo buscan ediciones limitadas, y el fenómeno no distingue edad: adultos también se han rendido a los encantos de estas figuras.

Pero junto al éxito comercial, también surgieron las sombras.

La leyenda de Noelia: cuando el bosque susurra tu nombre

Cuenta una leyenda urbana que en una pequeña aldea europea vivía Noelia, una niña que adoraba a su Labubu. Un día, escuchó risitas que parecían salir del muñeco y decidió seguirlas hasta el bosque cercano. Lo que encontró allí cambió su vida para siempre.

Entre la niebla, criaturas peludas y sonrientes, idénticas a estos juguetes, comenzaron a rodearla. La llamaban por su nombre, prometiéndole juegos eternos. El primero, aquel que había conocido como su amigo, intentaba protegerla. Pero pronto llegaron otros, más grandes, más oscuros, más inquietantes. Aquella noche, mientras dormía, los Labubus vinieron a buscarla. "Tienes que acompañarnos", le susurraron.

Se la llevaron entre los árboles hasta el corazón del bosque. Allí, según la leyenda, esperaba su líder: un ser mayor, horrendo, con ojos vacíos y dientes infinitos. Noelia no gritó. Sus pies parecían anclados al suelo. El resto de la historia es confusa, aunque algunas versiones indican que el líder de los labubus emitió un rugido para que el resto la devoraran.

Desde entonces, algunos aseguran que en ciertas noches se escuchan risas agudas entre los árboles. Y que quienes las oyen, están condenados a seguir a los Labubus.

Realidad vs. ficción: qué hay de cierto en todo esto

Aunque la historia de Noelia resulta escalofriante, no existen pruebas reales de su existencia ni de la conexión de los Labubus con ninguna secta o culto oscuro. La historia nació como creepypasta en foros como Reddit y se ha compartido en redes como parte del folclore digital. Algunas ediciones originales de Labubu sí tienen un sello oculto en los pies que solo se revela con luz ultravioleta, pero se trata de un método de autenticidad usado por Pop Mart para evitar falsificaciones, no de un mensaje secreto.

Como toda leyenda urbana, la mezcla de misterio, estética perturbadora y redes sociales ha dado forma a una historia que, si bien no es real, sigue alimentando la fascinación. Labubu es, al fin y al cabo, un diseño de colección adorable con toques traviesos. Y aunque su sonrisa pueda parecer sospechosa, lo único que busca es un lugar en tu estantería... o tal vez algo más.