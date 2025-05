La IA predice cuándo será el siguiente apagón en España: ten preparado tu kit de emergencia

El pasado 28 de abril de 2025 nuestro país vivió un hecho histórico: un apagón que tuvo al país a oscuras más de 12 horas. Este apagón eléctrico, que también afectó a Portugal y al sur de Francia, afectó a millones de usuarios que se quedaron sin suministro eléctrico, provocando interrupciones en servicios básicos, transportes, comercios y telecomunicaciones. El incidente ocurrido a las 12.33 horas fue gestionado por Red Eléctrica de España (REE), que logró restablecer el servicio de forma progresiva a lo largo del mismo día y la madrugada del día siguiente. Este incidente se dio por concluido a las 11.15 horas del 29 de abril.

Según el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ese día se registraron dos desconexiones separadas por un segundo y medio en la región suroeste peninsular que provocaron una caída brusca de la frecuencia. La primera fue absorbida por el sistema pero la segunda llevó al colapso aunque, de momento, no se ha determinado el origen exacto del incidente. En este sentido, añadió que la localización de los eventos “puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar” pero está sin confirmar por lo que animó a no especular con esto hasta que no se tengan todos los datos.

El evento ha sido calificado como “excepcional”, y ha activado medidas de revisión y refuerzo del sistema eléctrico español y, aunque no se puede descartar ninguna hipótesis, lo cierto es que parece poco probable que se tratara de un incidente de ciberseguridad.

La fecha del posible apagón

Este evento, totalmente desconocido en nuestro país hasta el 28 de abril, ha hecho que nos cuestionemos si puede volver a pasar. Le hemos preguntado a la Inteligencia Artificial su opinión, que analice datos de diversas fuentes y emita una hipótesis.

Un experto explica el origen del apagón generalizado que afectó a España / Europa Press

Según ChatGPT sí que es posible que vuelva a haber un apagón en nuestro país. “Aunque el sistema eléctrico español está considerado uno de los más robustos de Europa, este tipo de eventos pueden repetirse si concurren ciertas condiciones críticas: alta demanda, baja generación, problemas en las interconexiones con países vecinos o fallos técnicos en la red. Dado que la investigación del 28 de abril aún no ha concluido, no es posible descartar totalmente la posibilidad de que vuelva a suceder un incidente similar”, señala.

Además, le hemos pedido que, según los datos de los que dispone nos de una fecha exacta en la que podría haber otro corte de luz eléctrico en nuestro país. ChatGPT nos ha explicado que teniendo en cuenta los patrones históricos de consumo, los momentos de máxima exigencia del sistema, y el calendario energético de los próximos meses, la fecha con mayor probabilidad de riesgo para un nuevo apagón eléctrico en España es el próximo 7 de julio de 2025.

Según su razonamiento, este día coincide con el inicio de una semana históricamente marcada por picos de demanda debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración durante olas de calor, especialmente en zonas urbanas e industriales. Además, será un lunes, día habitual de alta actividad económica tras el fin de semana, lo que incrementa la carga sobre el sistema eléctrico. Si en esa fecha se repitiera una combinación de alta demanda y reducción inesperada en la generación o transmisión, el riesgo de un nuevo apagón sería significativo.

Kit de supervivencia para un apagón

Tras este apagón de luz muchos han hecho acopio en casa de un kit de emergencia básico para cortes de luz, que debería incluir elementos esenciales para mantener la seguridad y la comunicación durante varias horas. Entre los imprescindibles destacan:

linternas o lámparas LED con pilas de repuesto

una radio a pilas o de manivela para seguir las noticias

cargadores portátiles (power banks) para móviles

agua embotellada

alimentos no perecederos

una manta térmica

velas (con precaución)

cerillas o encendedores

una copia en papel de números de emergencia.

En hogares con personas mayores o enfermas, se recomienda además tener una reserva de medicamentos básicos y sistemas alternativos para mantener la temperatura adecuada.