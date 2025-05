Los niños que vivían encerrados en Oviedo no presentan patologías físicas: "Están perfectos y explorando el mundo"

Los tres niños que permanecieron retenidos por sus padres en un chalé de Fitoria, en la zona rural de Oviedo, no tienen ningún tipo de cardiopatía, controlan perfectamente sus esfínteres, no presentan síntomas que apunten a un Trastorno por Déficit de Atención (TDA) ni sufren ninguna de las patologías que su madre decía que tenían cuando los agentes de la Policía Local entraron en la vivienda para liberar a los pequeños y se encontraron con montones de medicamentos, algunos de ellos comprados por internet y utilizados para tratarles de algunas enfermedades que ni siquiera tenían diagnosticadas. "Están físicamente perfectos. Se les ha hecho un reconocimiento integral y no presentan ningún tipo de patología", explicó la mañana de este martes la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Lo que aún no ha podido valorarse es el daño psicológico que ha causado en los menores tanto tiempo de encierro, el haber estado casi cuatro años sin ir al colegio, utilizando pañales por imposición de unos padres que les inculcaron el miedo patológico a las enfermedades, que les ponían tres mascarillas una encima de la otra y que ni siquiera les dejaban salir al jardín de su casa, entre otras muchas cosas que figuran en las investigaciones llevadas a cabo por la policía. "De momento no se ha hecho una valoración psicológica porque es prioritario que los niños se sientan seguros en este entorno vital nuevo. Próximamente se les hará un estudio en profundidad, pero de momento ganar confianza con los educadores con los que conviven", señala la consejera. "Hay que tener en cuenta que están en un estado frágil y que están en un mundo que no conocen. Ahora mismo están explorando el mundo, aunque insisto en que se relacionan perfectamente y están tranquilos", añade Del Arco.

Los pequeños se arropan entre ellos, "dibujan, juegan, comen muy bien, duermen muy bien" y no preguntan por sus padres. El Gobierno regional, que tiene la tutela de los pequeños de forma cautelar por orden de la juez que instruye el caso, se encuentra ahora inmerso en un proceso de búsqueda de los familiares de los niños, dos gemelos de ocho años y su hermano de diez. "La tutela conlleva responsabilidades que tienen que ver con buscar a familiares donde estén. No lo puede hacer la consejería en solitario, es un proceso en el que tienen que colaborar otros estamentos al no tener los menores nacionalidad española", señala Marta del Arco.

Sin escolarizar

"Estamos en un proceso administrativo y de alta coordinación con otros estamentos para asegurar realmente si los niños tienen familiares en Alemania o en cualquier otro país. Por el momento, ningún familiar se ha puesto en contacto con nosotros", añade. El matrimonio permanece en la cárcel de Asturias desde el miércoles de la semana pasada. Después de tomarles declaración durante varias horas, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la pareja. Begoña Fernández acordó también la suspensión de la patria potestad y de la custodia de los pequeños, que ahora está en manos del Principado. Las diligencias contra el matrimonio se abren inicialmente por violencia doméstica con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, aunque la magistrada también contempla un posible delito de detención ilegal

Por el momento, el Principado tampoco se ha planteado escolarizar a los pequeños, al menos a corto plazo. "Ahora lo más importante es que ganen confianza", insiste la consejera de Bienestar.

