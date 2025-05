Más allá de los límites

Cuando eliminamos los límites, todos ganamos. Este es el espíritu de un completo programa, organizado por la Fundación Alinur y Klinic PM, donde expertos en salud, accesibilidad, tecnología y psicología se han unido para impulsar un mundo sin barreras. Durante todo el mes de mayo se van a desarrollar diversas actividades que nos anunció Nuria Coves, directora de Alinur, en la presentación que tuvo lugar ayer en las instalaciones del MARQ.

Después de admirar el equilibrio y la capacidad de sortear obstáculos de Lidia Coves, profesora de Educación Especial, encima de unos zancos imposibles para la inmensa mayoría de las personas humanas, la directora de Alinur nos desgranó en qué va a consistir este completo evento. Congreso «Vida sin dolor», taller «Comprendiendo y abordando. Conductas disruptivas en la infancia», «Traumatología y rehabilitación deportiva. De la lesión a la máxima recuperación», «Dolor crónico y rehabilitación: nuevas fronteras en el tratamiento del dolor», taller «Límites con amor», un evento acuático inclusivo, «Neuroplasticidad y regeneración: el futuro de la rehabilitación funcional», conferencia sobre la terapia del reprocesamiento del dolor (TRD), meditación de frecuencias sanadoras, charla sobre «Medicina del rendimiento: optimización de la funcionalidad física y mental», taller de «Educación asistida con animales», y la charla sobre «Dolor crónico y rehabilitación: tratamiento integral de la columna vertebral» son las actividades programadas en este mes de la funcionalidad. Las fechas y horarios, así como el lugar de celebración se pueden consultar en la página web de Alinur.

Las embajadoras de Alinur 2024. / Pilar Cortés

Todas las actividades se realizarán bajo un logo que tiene un trasfondo muy especial, porque es una fusión entre los de Alinur y Klinic PM. Un dragón (que transmite la fuerza), formando con su cuerpo un corazón abierto (con el que dar y recibir amor) y unas alas (para volar) y que nos permitan conseguir todo lo que queramos y nos propongamos. Después de las palabras de la directora de Alinur, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala agradeció esta iniciativa multidisciplinar que sitúa a Alicante a la cabeza en España como ciudad de la funcionalidad y que reafirma y contribuye a la voluntad del Ayuntamiento de que Alicante sea totalmente inclusiva y funcional en el menor plazo de tiempo posible.

Vicente Galiana e Inma Villena, de Estyges Seguros. / Pilar Cortés

La Fundación Alinur junto a Klinic PM nos mostraron un vídeo de promoción de este evento donde se explica que «cuando somos funcionales, somos capaces. Cuando hay calidad de vida, florece una sociedad más justa, más humana. Y Alicante se ha convertido en una ciudad de transformación a través de estos congresos, conferencias, eventos culturales y deportivos desde una visión de la funcionalidad 360 grados. Así se conseguirá una sociedad más inclusiva y consciente». Muchas instituciones y entidades se han involucrado de manera solidaria en esta iniciativa, que ha contado como patrocinadores con Hender&Norte Asesores, Scandinavia, Wayaba, Klinik PM, Alinur Kids, Grupo Diurno, Ceremonias Reme Antón, Clínica Médica Extempore, Coca-Cola, Estyges Seguros, Inmobiliaria Ibemar y el Grupo Valero.

Jorge Alió y María López. / Pilar Cortés

Además de contar con otros colaboradores, quisieron dar su apoyo presencial en el acto de apertura de las actividades Loreto Cantó, Vicente Galiana, Inma Villena, Marta García, Antonio Samper, Ramón Alonso, Denis Rodríguez, Valentín Botella, Remedios Alarcón, Lola Peña, Mari Carmen Martínez Clemor, Begoña León, Lidia López, Jorge Alió, Miguel Perdiguero, María López, Rafa Gregory o Pablo Rico, así como representantes de otras instituciones, y de la sociedad civil, incluyendo hogueras, medios de comunicación, empresas o comercios. De hecho, durante este mes de mayo se encontrarán con establecimientos comerciales, de restauración o locales de ocio con el cartel de «Más allá de los límites» que ofrecen un 5 % de descuento a sus clientes si han adquirido el bono solidario o se han apuntado a cualquiera de los talleres organizados para este evento. Y todo el beneficio obtenido irá a la Fundación Alinur que lo destinará a programas para mejorar la vida con personas con discapacidad intelectual.

Victoria Martínez, Loreto Serrano, Leonor Martínez, Remedios Alarcón, Elvira Tarruella y Ramón Alonso. / Pilar Cortés

El acto en el MARQ concluyó con la actuación musical del grupo Trivox, que de esta manera quiso también colaborar solidariamente con este evento interpretando tres canciones.

Bodega y Cuadra

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, junto al historiador y escritor Emilio Soler. / INFORMACIÓN

No, no me estoy refiriendo al título de la clásica pintura de un bodegón, sino a un navegante y explorador español del siglo XVIII. La Fundación Mediterráneo, dentro de su ciclo «Exploradores del conocimiento», invitó hace unos días al doctor en Historia, escritor y político (y acérrimo culé… ¡No se puede ser perfecto!) Emilio Soler, a dar una conferencia sobre Juan Francisco Bodega y Cuadra, la importancia de sus expediciones y sobre el papel estratégico de España en la lucha por el dominio del Pacífico. Un privilegio escuchar y aprender de sus amplísimos conocimientos sobre la época.