Ángel Fernández Artime: "Es interesantísimo tener un Papa hijo de emigrantes proveniente de un país que los deporta"

El cardenal Ángel Fernández Artime (Asturias, 1960) acaba de vivir la experiencia de un cónclave, y se la cuenta a La Nueva España con detalle. Elegido en 2023 por el papa Francisco para incorporarse a su equipo de colaboradores cercanos, desempeña el cargo de pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hijo de pescadores, fue rector mayor de la Congregación Salesiana entre 2014 y 2024. En la entrevista que sigue, analiza las claves de la elección de León XIV y define sus preferencias para el futuro.

¿Qué perfil es ése que buscaban y que se supone que cumple León XIV?

Lo más espectacular del cónclave es que, con la experiencia que hemos vivido, hemos arruinado el argumento de la película 'Cónclave'. De todas esas intrigas que aparecen en la película, yo no viví nada. No tuvimos corrillos de nada, sino las congregaciones generales en las que hablamos de la Iglesia, de sus dificultades, de sus desafíos, de los logros de los últimos años. Y dijimos: que cada cual piense dónde ve el mejor candidato.

¿Cuáles han sido las claves de la elección de Robert Prevost?

Expresando mi opinión, enumero las características sin ningún orden de preferencia. Lo primero es el hecho de que es un ciudadano de Estados Unidos. Esto es impresionante, nunca se había dado en la historia. Sí, en cambio, papas españoles. Estados Unidos es la gran potencia que sabemos y vive la realidad que está viviendo, y cada cual sabemos interpretar esto. Él es estadounidense, pero hijo de emigrantes, o al menos descendiente de familia de emigrantes, incluso con una parte de raíz española. Esto es interesantísimo en un país donde pareciera que los emigrantes, y algunos llevan 20 o 30 años, son un problema, cuando tantísimos han construido Estados Unidos.

¿Cómo ve esa etiqueta de 'anti-Trump' que acaban de poner a León XIV?

El Evangelio dice que "por los hechos los conoceréis". El nuevo papa, siendo cardenal, ha defendido públicamente su convicción de denuncia de las deportaciones de personas, de meter en la cárcel a personas, de la pena de muerte, y así tantos temas, en su propio país. Es decir, que ya he contestado.

¿Otra característica clave de la elección?

El nuevo papa es un religioso agustino. Igual que yo soy salesiano, igual que el papa Francisco era jesuita, en este caso es de nuevo un religioso. Otras veces puede ser un papa que viene del clero diocesano, como Benedicto XVI o Juan Pablo II. Es decir, no hay preferencias en esto. Pero León XIV es un religioso que conoce muchos países, y eso también es una riqueza, igual que yo me siento muy afortunado de que la vida me haya regalado visitar 120 naciones. El Santo Padre, en su condición de superior general de los agustinos, ha visitado mucho mundo y eso da una sensibilidad, unida en su caso a una formación matemática, filosófica y teológica. Todos estos elementos son muy ricos, en una personalidad muy serena y equilibrada. Todo eso influye y sorprendentemente hemos confluido en esta misma dirección. Y creo que realmente el Señor, a través de la mediación humana que somos nosotros, queriendo hacer las cosas con honestidad y desde la fe, nos ha llevado a ofrecer a la Iglesia y al mundo la figura del papa León XIV.

¿Usted ya se lo esperaba cuando entraba en el cónclave?

¿Si esperaba que podría ser el cardenal Prevost? No, no, no… Creo que nadie sabía quién sería. Si leías la prensa española, había un cierto rumor. Si leías la prensa italiana, había otro rumor, muy marcadamente italiano… Pienso que nadie se esperaba a nadie. Pero sabíamos que había personas de perfiles muy interesantes, y ésa era la mirada. Por eso estaba tan convencido de que tendríamos un buen papa y no en un tiempo muy largo, como así ha sido.

Para salir en la cuarta votación tiene que empezar ya el asunto muy perfilado, porque de otra manera dos tercios de los votos no se reúnen tan fácilmente…

Sí, pero voy a ofrecerle el motivo y el argumento. Ha habido en la historia algún cardenal muy sabio que ha dicho: cuantos más encuentros generales de congregación de cardenales se celebran, menos votaciones hay en el cónclave. Esto es muy sabio.

¿Qué sucede en esas congregaciones previas?

En las congregaciones todos hablamos. Yo también he hablado. Y uno, al hablar, expresa su filosofía, su pensamiento teológico, su mirada sobre el mundo, sobre la Iglesia. Eso nos permite fácilmente decir: mi mirada iría por aquí o por allá. Y, luego, lo que ocurre no es que haya conversaciones, sino que las votaciones van haciendo como un efecto de embudo, es decir, van emergiendo una, dos, tres personas, y luego se llega a un punto final. Ésa es la dinámica impresionante, siempre que se actúe con honestidad intelectual y del corazón, y desde la fe, claro. Si uno quiere defender solamente su lugarcito o su candidato, no daríamos pasos.

Hay quien dice que el cardenal Prevost ya emergió desde el primer momento como un líder claro…

Quienes digan eso estarían en otro cónclave diferente al que yo estuve. Yo creo que todos entramos al cónclave sin saber a ciencia cierta cuál de las personas que se decían podría ser. Al menos, yo así lo he vivido y pienso que lo hemos vivido así. Pero, como digo, sorprendentemente ha sido más fácil de lo que parecía.

Usted no sabía quién iba a ser el elegido, pero ¿está contento con la elección?

Absolutamente sí, de verdad. Y no lo digo porque haya que ser amable. Naturalmente, conocía de muchos encuentros aquí en Roma al cardenal Robert Francis Prevost. Yo en el Dicasterio de la Vida Consagrada y él en el Dicasterio de los Obispos hemos coincidido en tantos momentos, en tantos lugares, preparándonos para celebraciones con el papa Francisco, en rosarios cuando Francisco estuvo enfermo, después en las congregaciones generales… Es decir, hay un conocimiento mutuo, diría yo. Claro que yo conocía la valía de quien hoy es el Santo Padre. Estoy muy contento porque es un hombre de fe, es un hombre de Dios, es muy sencillo, es muy humilde, ha sido un gran misionero, es muy popular, tiene unas raíces muy interesantes…

¿Su carácter? Se dice que es tímido…

Yo no lo calificaría tanto de tímido como de muy discreto; no es de primer impacto, sino que entra despacio. En cambio, es muy agradable en su sencillez en las distancias cortas.

Ya sabe que la obligación de un periodista es preguntar todo…

Y la obligación de quién responde es decir si puede contestar o no (risas).

Por supuesto… Usted votó al cardenal Prevost, obviamente…

Puede deducirlo por todo lo que he dicho, pero no puedo contestar esa pregunta porque forma parte del secreto del juramento del cónclave.

Usted hablaba de su trato amigable con el cardenal Prevost. ¿Cómo es eso pasar de tratarle de amigo a tratarle de papa? ¿Cómo es esa transformación de entrar al Cónclave tratándole de tú y salir tratándole de usted?

Es tomar la medida de que ya no se trata solamente de quien ha sido un cardenal, como tú…

Cardenal el mismo año que usted, 2023…

Efectivamente, creados cardenales el mismo año... Pero ahora, desde la mirada de fe, por la elección y porque creemos que es el hombre que Dios ha querido inspirarnos, es el papa de la Iglesia universal y también el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde ese momento, para mí es el papa, y claro que lo trato de usted, de santo padre y de papa León, pero también con mucha cercanía, dándonos un abrazo como ayer [por anteayer jueves]. No pierdes la sintonía, pero eres tú el que tienes que situarte. No él, porque sea cordial y sencillo. Ésa es la mirada.

¿Cómo se transforma la cara de una persona que ve que le votan, le votan, le votan, y que le cae encima una responsabilidad abrumadora?

Lo vi muy sereno, pero si fuese mi caso, estaría muerto de miedo. Es así. Insisto en que es un hombre de una gran serenidad, un aspecto muy rico. Yo también me considero un hombre muy sereno, en el temple, pero el santo padre creo que nos va a impresionar por su temple.

¿Cómo interpreta la elección del nombre, León XIV?

No nos ha dicho por qué lo ha elegido. Benedicto XVI sí dijo por qué eligió Benedicto, y lo mismo Francisco. En el caso suyo, mi interpretación es que León XIII fue el papa que marcó una nueva época en el diálogo con el mundo. Se venía de una época donde el mundo era un peligro, las sociedades, la modernidad… a querer dialogar con el mundo y, por supuesto, poner la mirada en la justicia social. Y ahí comienza, con la encíclica 'Rerum Novarum', el gran camino de la doctrina social de la Iglesia. Pienso que la sensibilidad misionera, popular, sencilla y social del santo padre tienen también algo que ver con esto.

León XIV ha salido con la muceta y con la estola al estilo de Benedicto XVI, distinto de la austeridad de Francisco…

Se corre el peligro de decir: "No va a ser ni tan sencillo ni tan pobre como Francisco". Es erróneo. El papa Francisco quiso mostrarse con la sotana blanca, como el papa León XIV va a estar en el 99 por ciento de las veces, salvo cuando esté celebrando misa. Ayer salió con la estola de color rojo, que es la misma que se ponen el obispo o el cardenal, y que tiene el significado de que es pastor en el nombre de Jesucristo. No tiene nada que ver con pobreza sí o pobreza no. Les aseguro que el papa León es un hombre de una gran sencillez. Él ha querido salir con el símbolo del buen pastor que corresponde al vicario de Jesucristo.

¿Vivirá en Santa Marta o en el Palacio Apostólico?

El papa Francisco eligió Santa Marta para no estar alejado de sus colaboradores. Juan Pablo II comía todos los días con ocho, diez o quince personas a las que llevaba para no comer solo, para hablar sobre temas, o con obispos que venían a una visita, o con miembros de un grupo juvenil, o con laicos de una asociación. León XIV va a poder hacer lo que quiera. Démosle tiempo para desarrollar su estilo.

¿Será continuista, progresista, conservador…?

Primero, un papa tiene que ser un hombre anclado en Jesucristo y en la tradición de la Iglesia. Es decir, en la fe de los apóstoles, en los primeros mártires y en toda la construcción del Credo y de la teología católica. El papa seguirá la tradición, como todos, pero eso no significa que sea tradicionalista. Segundo, seguirá desarrollando tantos campos hermosos. Pero el papa León no tiene que ser un clon o una copia de ningún otro papa, porque no podría serlo. Es más, sería injusto con el papa Francisco e injusto con él. León XIV va a desarrollar lo que lleva dentro y lo que entiende. Y creo, a mi modo de ver, que ayudándose mucho de los que elija para estar más cerca. Por otra parte, será un hombre que favorezca mucho la comunión, porque es un hombre de mucho diálogo.

Por último, ¿su futuro personal?

El lunes ya vuelvo a mi despacho y a mi tarea habitual. Estoy feliz donde me encuentro, trabajo muy a gusto, tengo una empatía con los otros 37 miembros del Dicasterio. Estoy muy a gusto y con menos responsabilidades, por supuesto, de las que tuve en años anteriores. Ése es mi presente. Si en el futuro próximo, o a más largo plazo, el Papa me llamara para otro servicio, yo le he mostrado ya mi total disponibilidad y obediencia. Pero estoy muy a gusto donde estoy.

¿Se imagina al frente de una gran diócesis española?

No me lo imagino. Si el Papa me lo pidiera, claro que obedecería. Pero en este momento de mi vida, después de haber estado doce años al frente de la Congregación Salesiana y de haber estado de provincial otros doce años, es decir, en el día a día de la animación, de la gestión, del gobierno, de los destinos de las personas… si me dejaran elegir, yo preferiría quedarme ayudando al Santo Padre en cualquiera de los lugares que me ponga en dicasterios. Si me pide otra cosa, soy una persona obediente.