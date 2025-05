APAGÓN ELÉCTRICO ESPAÑA | En directo: causas y última hora de la red eléctrica en España y Portugal

Portugal atribuye a la gestión de red el gran apagón ibérico y exime a las renovables

En una entrevista concedida este viernes a EFE, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, aseguró que el apagón que afectó el pasado 28 de abril a amplias zonas de Portugal y España no fue provocado por las tecnologías renovables, sino por fallos en la gestión del sistema eléctrico y la resiliencia de la red. “Estoy convencida de que no se trata de un problema de las energías renovables en sí, sino de control de potencia, capacidad de almacenamiento y equilibrio entre fuentes intermitentes y no intermitentes”, afirmó la ministra, actualmente en campaña electoral en el Algarve para los comicios del 18 de mayo.