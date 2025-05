¿Qué es la mitomanía que dice sufrir Frank Cuesta? El trastorno del que habla tras su supuesta confesión

Frank Cuesta ha lanzado un comunicado que ha sacudido su trayectoria pública. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, ha admitido que no tuvo cáncer, que los animales de su santuario no han sido rescatados sino comprados, y que no es veterinario ni herpetólogo, como se había presentado durante años. Todo ello, según él mismo, por sufrir mitomanía, un trastorno que, asegura, ha condicionado su forma de actuar.

“No he tenido cáncer, he tenido una enfermedad de médula [...] los animales que hay aquí no están rescatados. Son comprados”, declara en su mensaje, donde también reconoce haber creado un personaje público con base en mentiras.

El comunicado de Frank Cuesta marca un antes y un después en su trayectoria. Durante más de una década, su imagen ha estado vinculada al activismo por los animales y a la divulgación sobre el medio natural, con miles de seguidores en redes sociales. Ahora, él mismo afirma que todo ha sido una construcción “por ego” y que padece un problema de fondo: la mitomanía.

Mitomanía: qué es y cómo actúa

La mitomanía es un trastorno psicológico que lleva a la persona a mentir de forma compulsiva y reiterada, muchas veces sin un motivo tangible. No se trata de una mentira estratégica o puntual, sino de una tendencia crónica a inventar historias, exagerar la realidad o crear versiones alternativas de la vida personal. Es habitual que las personas mitómanas mantengan durante años relatos falsos como parte de su identidad pública o privada.

Este comportamiento puede estar vinculado a problemas de autoestima, necesidad de validación externa o mecanismos de defensa frente a situaciones emocionales dolorosas. En muchos casos, quienes la padecen no son plenamente conscientes del daño que provocan o incluso llegan a creerse sus propias invenciones.

Aunque no está considerada una enfermedad mental independiente en los manuales diagnósticos más utilizados, como el DSM-5, sí se reconoce como un síntoma o manifestación de otros trastornos de la personalidad. El tratamiento suele incluir psicoterapia, con enfoque en la reestructuración del pensamiento, el desarrollo de una identidad realista y el manejo del impulso a mentir.

El caso de Frank Cuesta: confesión y consecuencias

La declaración de Frank Cuesta ha generado una gran ola de reacciones. En el vídeo reconoce también la autenticidad de una serie de audios filtrados por su excolaborador, donde se le escucha hablar de episodios de maltrato animal. Aunque asegura que fueron sacados de contexto, admite que algunas muertes en su santuario fueron consecuencia de su “ignorancia” y de haber asumido responsabilidades para las que no estaba preparado.

El impacto no se ha limitado a los medios de comunicación: su hijo, Zape, ha salido a defenderle en redes sociales y afirma que su padre fue forzado a leer ese guion. Sin embargo, Cuesta sostiene que se trata de una decisión personal, tomada para poner fin a una etapa de su vida marcada por el personaje que había creado.

La historia de Frank Cuesta confiesa un problema de fondo más allá del escándalo: el del deterioro psicológico de quien, durante años, ha sentido la presión de sostener una imagen pública idealizada y alejada de la realidad. Y pone sobre la mesa la necesidad de hablar abiertamente sobre la mitomanía, un trastorno del que poco se habla, pero que puede tener consecuencias muy serias tanto a nivel personal como social.