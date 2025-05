La historia de cada año en Ibiza: acoger a maestros en un sofá cuando llega junio

A todos los problemas que ya tienen los docentes destinados a Ibiza y Formentera que no cuentan con vivienda propia, en breve se les añadirá otro: pronto deberán abandonar los pisos en los que viven de alquiler porque, a partir del mes de junio y hasta finales de septiembre, sus caseros los alquilarán a turistas. Por tanto, deberán hacer las maletas y, durante las últimas semanas de curso, alojarse donde buenamente puedan. En la mayoría de los casos, deberán pedir un favor a un compañero de trabajo.

«Yo he tenido a gente en casa. Cuando llega junio, he tenido compañeros durmiendo en el sofá de casa», explica Mario Devis, secretario general de la Federación de Educación de CCOO en Balears. Según Devis, está situación está interiorizada por los docentes que vienen a Ibiza y Formentera: «Esto ha sucedido de toda la vida. No es que te echen, es que cuando llegas y te hacen el contrato de alquiler ya lo sabes, que no puedes entrar hasta el 15 de septiembre y que a finales de mayo te vas. Aquí esto es lo normal, lo que pasa es que ya está empezando a suceder en Mallorca y ahí ya le ven las orejas al lobo».

Devis ha visto situaciones de todo tipo: «Los hay que se tienen que ir a un hostal, a casa de un colega, a un piso compartido. He tenido amigos durmiendo en un garaje, o gente que va de sofá en sofá durante estas semanas. Esto está a la orden del día. Es una situación insostenible».