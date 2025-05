Decenas de personas sin hogar, atrincheradas en el aeropuerto de Barajas en el primer día de controles de Aena: "Son seres humanos y hay que tratarlos como tal"

A cal y canto. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acaba de cerrar sus puertas con el fin de evitar la presencia de personas sin hogar en su interior durante la noche. De hoy en adelante, a partir de las 21:00 horas y hasta las 05:00 de la madrugada, se bloquearán casi todos los accesos a las cuatro terminales del aeropuerto. Únicamente cinco de ellos en las terminales 1, 2 y 3 y cuatro en la T4 han permanecido abiertos pasada la hora en cuestión, escoltados en todo momento por el personal de vigilancia privada de Aena.

El equipo, reforzado durante la tarde de este miércoles con 22 efectivos más, ha comenzado un exhaustivo control que permitirá la entrada únicamente a viajeros con tarjeta de embarque, acompañantes y trabajadores, tal y como ya adelantaron el pasado 14 de mayo. "La situación está tranquila", señala el Jefe de Seguridad de Aena a la entrada de la puerta 8 de la T4, una de las pocas que permanecerá abierta durante los controles.

Mientras tanto, decenas de personas sin hogar permanecen dentro de la terminal con total normalidad. Al haber llegado antes de las 21:00 horas o no haber abandonado el edificio durante el día, no pueden ser expulsados. Junto a la entrada del Metro, los policías comienzan el control. Pasa Alicia, con el embarque a menos de 20 minutos: "Me he sorprendido ante la cantidad de policía en la entrada al aeropuerto. Nos están pidiendo las tarjetas de embarque, pero todo avanza muy rápido. No ha habido ningún problema", relata.

Accesos cerrados / Alba Vigaray

"Me he tenido que recorrer todo el aeropuerto en busca de una puerta abierta, eso es lo peor si vienes con prisa”, “No miran mucho los billetes. De hecho, me he confundido, les he enseñado un billete de esta mañana y no me han dicho nada”, “No hay aglomeraciones porque va todo muy rápido. Con el billete y el pasaporte en la mano, hemos entrado súper rápido. Si así se evita que haya tanta gente durmiendo dentro del aeropuerto, creo que es lo más acertado”, han explicado otros tres pasajeros.

María, trabajadora de la Terminal 1, ha tenido que mostrar su carnet profesional a la entrada: "En la T1 las cosas están tranquilas, pero no aquí. Las compañeras limpiadoras han tenido algunas malas experiencias últimamente. Una de ellas ha denunciado un intento de agresión sexual en los baños. En las paradas de autobús también hay mucha gente”, dice. "Lo único que queremos es dormir y que no nos molesten. ¿Tan difícil es?" defiende, por otro lado, una de las personas sin hogar que ha permanecido todo el día dentro de las instalaciones.

"Yo estoy aquí por motivos diferentes a los del resto. A mí un divorcio me quitó todo lo que tenía y he acabado aquí. Ni los políticos ni las ONGs hacen nada. Todo es mentira. Para ellos es dinero, negocio. Si nos diesen una vivienda a todos se les acabaría el chollo. Yo he pagado 7 viviendas ya con los impuestos y mira donde me encuentro, durmiendo en el aeropuerto. Verse en esta situación por una separación es muy duro, me han robado todo", añade otra de las sintecho que hoy duerme en la Terminal 4 de Barajas.

Personas sin hogar en Barajas. / Alba Vigaray

La medida, llevada a cabo por la empresa pública, llega en mitad del desasosiego político en el que tanto el Gobierno central como el Ayuntamiento de Madrid continúan con el reparto de responsabilidades. Por su parte, otro trabajador de seguridad añade que "la situación esta tranquila. No hemos tenido ningún altercado por ahora y las personas que tenían que quedarse fuera, han respetado las medidas. Están fuera. Al final, estamos rodeados de policía y eso ayuda". Ante la inacción de ambas autoridades, fue la entidad religiosa Mesa de la Hospitalidad, donde se encuentra integrada Cáritas, quien elaboró un censo de las más de 400 personas que pernoctaban en las terminales del aeropuerto desde el pasado mes de diciembre.

El informe desvelaba que el 78% de ellos eran varones, la mayoría de entre 45 y 64 años; el 74% extranjeros de 33 países distintos; un 5% mostraba una discapacidad evidente y el 7% tenía problemas de higiene. Además, el 52% de los encuestados aseguraron estar empadronados en la capital y casi el 40% abandonaba el aeropuerto cada mañana para acudir a su puesto de trabajo. “Se requiere una revisión profunda de la política de vivienda en la región, ya que, si no, todas las medidas serán temporales y muy limitadas en el impacto”, decía el documento.

“Para saber si esta nueva medida es efectiva o no, hay que dar un margen temporal. El hecho de haber adelantado los controles de las 23:00 horas a las 21:00 no va a evitar que estén dentro las personas que no se mueven de ahí las 24 horas del día. Cuando Aena cerró las puertas a las 23:00 fui de las primeras personas en decir que eso sería ‘pan para hoy y hambre para mañana’, porque estas personas podrían entrar antes. En este caso habrá que ver cómo evoluciona la situación”, explica Fernanda Correia, limpiadora en el aeropuerto y Presidenta del comité de Serveo T1,2,3 por el sindicato USO.

En su opinión, la solución más efectiva sería que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento y Aena “se sienten a dialogar una salida para estas personas, para que los trabajadores tengamos garantías de seguridad”. “Esas son las verdaderas peticiones que hacemos. Queremos ir a trabajar con seguridad, sin pasar por estas situaciones y que las instituciones dejen de tirarse pelotas unos a otros. Están politizando a las personas sin techo que, a fin de cuentas, son seres humanos y hay que tratarlos como tal”, ha añadido.

Controles de acceso / Alba Vigaray

La calma se encuentra con la incertidumbre en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño, donde acuden viajeros desinformados que se extrañan al tener que mostrar su billete estando aún en la calle. La fuerte presencia policial, reforzada para la ocasión, ha hecho que todo transcurra con la máxima normalidad, pese a ser el comienzo de lo que se espera sea una nueva etapa para todo el personal de Barajas. Medios de información y también algunos curiosos se han agolpado a las puertas del edificio con el objetivo de observar el comportamiento de las personas sin hogar que, a partir de hoy, tendrán más complicado su acceso al aeropuerto de la capital.

A lo largo de la mañana de este miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comunicaba que son ya 105 las personas atendidas de forma individualizada por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, nueve más desde el último registro. Más de un centenar de personas a las que se les ha ofrecido “una alternativa de alojamiento fuera del aeropuerto”, ha señalado tras el Pleno extraordinario celebrado este miércoles. Del total, solo han aceptado la oferta “un número muy bajo de personas”. Así mismo, el alcalde defendía que el Ayuntamiento “ha hecho un seguimiento” de casi un cuarto de las personas que hasta hoy, dormían en el aeropuerto: “Ya han sido monitorizados y se les ha ofrecido alojamiento”. Tal y como ha señalado Almeida, los equipos del Consistorio no pueden “obligar” a salir del aeropuerto ni a acudir a los recursos municipales.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que Aena imponga medidas de control en lugar de "buscar culpables". En la rueda de prensa de este mismo miércoles, Díaz Ayuso ha celebrado que la empresa pública “haga lo que tiene que hacer” e “imponga unas mínimas medidas de control”. "Como toda institución controlada por el sanchismo, lo único que hacía era buscar culpables y no soluciones", ha añadido. La presidenta ha remarcado que la situación de los más de 400 sintecho perjudica a la imagen pública de la ciudad, además de ser "inhumana".