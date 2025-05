¿Subes fotos de tus hijos a redes sociales? Así es como los pederastas se aprovechan de la IA

Es "solo" una imagen de tu hijo, sobrino o nieto en la playa, la piscina, en el parque o en el colegio. No son pocos los padres o abuelos orgullosos que comparten de manera sistemática la imagen de sus hijos en redes sociales sin ser conscientes de no es necesario que este material pase por la Dark Web. La criminóloga y experta en ciberdelincuencia María Aperador lo dejaba muy claro en una reciente entrevista para El Intermedio: “Soy muy tajante: no subáis ningún tipo de contenido de los niños”.

Un mensaje que, lejos de ser alarmista, es realista: tal y como explica Aperador, no hace falta llegar a la Dark Web para encontrar contenido pedófilo o imágenes de esta índole modificadas mediante IA: fotografías de los niños (por ejemplo, en el colegio con su uniforme) que se editan para poner su rostro en otro cuerpo en formato imagen o hasta incluso vídeo. Lo mismo ocurre con las fotografías de los padres Instagrammers más "precavidos" en las que tapan los ojos de los niños: esfuerzo "inútil", pues la IA también puede reconstruirlos.

Los papás las suben a Facebook y...

“En Telegram hay muchísimos grupos donde hombres comparten imágenes de menores. Muchas de estas fotos provienen directamente de redes sociales. La típica imagen del niño en la piscina es suficiente para entrar en estos canales”, advierte la Aperador que ya está preparando una App propia para proteger a los usuarios de prácticas ilícitas en redes sociales. Y es que no hace falta llegar a la Dark Web para dar con imágenes de menores de cariz pedófilo; plataformas como Telegram albergan canales y grupos a modo de "foro" donde una de estas fotos en la playa o en casa son suficientes para tener acceso a muchísimas más de estos y otros menores. Los padres muchas veces publican las imágenes de forma inocente, sin ser conscientes de dónde pueden acabar sus hijos una vez "publicados".

El truco de los "ojos tapados"

Es una estrategia cada vez más habitual: seguir subiendo a redes el día a día de los pequeños con los ojos tapados, ya sea por un par de emoticonos o con una franja negra. Pero lo cierto es que ni siquiera eso sirve de barrera para los pederastas. Si pueden modificar la cara de un niño para copiarla sobre el cuerpo de otro, también pueden modificar la imagen censurada mediante Inteligencia Artificial para hacer "reaparecer" los ojos de los menores. Tal y como alerta la criminóloga: “Con los programas de IA ya no necesitan el rostro. Con solo el cuerpo es suficiente para generar imágenes sexualizadas que luego circulan en foros y canales privados. Las herramientas de generación de imágenes permiten transformar cualquier foto inocente en algo perturbador”.

Imágenes pedófilas mediante IA

En diciembre del pasado 2022 la Policía Nacional detuvo a un pedófilo con altos conocimientos informáticos por crear y generar imágenes pedófilas modificadas con IA en Valladolid. Tal y como indicó la Policía; "llevaba desde, al menos, el año 2011 utilizando distintos programas de descargas y accediendo a la red Tor para obtener archivos de pornografía infantil. Asimismo, los agentes descubrieron que muchos de los archivos reflejaban abusos a bebés y agresiones sexuales a niños de corta edad". Utilizaba asimismo estas imágenes y otras "que modificaba mediante Inteligencia Artificial para crear contenidos de extrema dureza".

En Almería, otro hombre fue condenado a casi seis años de prisión por generar y distribuir material pedófilo utilizando IA, según publicó Huffington Post. Utilizó fotografías de su sobrina, su excuñada y niñas del vecindario para crear imágenes sexualizadas, que luego compartía en plataformas como Telegram y WhatsApp.

Pero mi cuenta es privada...

“Por muy privada que la tengáis, si aceptáis a personas que no conocéis, es lo mismo que tenerla pública” alerta la experta que también pone énfasis en un punto muy importante: la huella digital. Y es que todo lo que subimos a la red se queda en la red y no desaparece por mucho que intentemos borrarlo más adelante. Lo mismo ocurre con las fotos de un solo uso de los servicios de mensajería como WhatsApp; "no se puede hacer una captura de pantalla pero sí tomar una fotografía desde otro móvil".

Y es que la realidad es que ningún sistema garantiza al cien por cien la seguridad de los menores a nuestro cargo y lo mejor es, como asegura la experta, no exponerlos en ningún caso.