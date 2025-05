Béton Brut: glamour en el Puerto

La inauguración del nuevo espacio de Forty Group de los hermanos del Barrio en el puerto de Alicante, había creado una gran expectación. Y hay que reconocer que el Béton Brut (“hormigón en bruto” en francés) es espectacular. Arquitectos, interioristas y cinco millones de euros de obra han hecho que Alicante cuente con un lugar distinto, elegante, donde ir a picar, a tomar una copa o comer y contemplar una de las vistas más bonitas de la ciudad.

Todo cuidado al detalle. Un cuarteto de violines de la orquesta Virtuós Mediterrani, dirigida por Gerardo Estrada, y el espectáculo de una acróbata dieron la bienvenida a los invitados. De un lado a otro, Victoria Puche, directora de relaciones institucionales de Forty, pendiente de todo. Era noche para tener una PDA para apuntar a todos los invitados conocidos que se dieron cita en el puerto. Y sale esta herramienta a colación porque me contaron que un periodista le preguntó a un militar que cómo se organizaba en el trabajo y le dijo que con una PDA que llevaba en el bolsillo y sacó una libreta. Su PDA era “papel de apuntar”.

Por el photocall pasaron los hermanos Joaquín y Salvador Pérez (Grupo Soledad), Esther Guilabert (CEV), Gerson Morales (Imed), Concha Fernández (Vissum Miranza), Fede Fuster (Hosbec), Fermín Crespo (Ciudad de la Luz), Mariano Torres (Terciario Avanzado), o María López (Fundación Alió).

De los más puntuales como siempre, los representantes de los cuerpos de seguridad. José María Conesa (Policía Local) con Pilar Morales; Joaquín Vegara (comandante de Marina), José Hernández Mosquera (Guardia Civil) y Ana Isabel Martínez; Manuel Lafuente (Policía Nacional) y Araceli Hernández.

Las anécdotas comenzaron pronto. Me dio tanta alegría de encontrarme a Manuel Lafuente que, según llegué, le tiré encima una copa de vino blanco. Entera. Durante la noche le miraba de reojo y en principio no le quedó mancha alguna. No tuvo la misma suerte Jorge Alió, impecable de traje y camisa blanca y que tuvo también la inmensa alegría de encontrarse con Joaquín Vegara que lo regó, pero en este caso con vino tinto. Como el doctor venía de operar, daba la impresión de que había hecho una escabechina en el quirófano.

Por allí vimos a Miguel Ángel Paredes (KPMG), Javier Gisbert (FOPA), Silvia Aguilar (El Corte Inglés) que llegó acompañada de Alejandro Ayela, con el brazo en cabestrillo por una reciente operación (¡qué pareja más ideal!). Eva Miñano (Cámara de Comercio), comentando que hay que disfrutar de la vida.

El servicio y el catering, inmejorables. El chef Pablo Montoro y su equipo se esmeraron para mostrar la calidad y la buena cocina del restaurante. Bueno, decir restaurante es quedarse corto. Cuatro plantas. Terraza a nivel de la calle, comedor; en la segunda planta, unos ventanales redondos casi de suelo a techo que dejaban a todo el mundo con la boca abierta ante las vistas del puerto. Y la terraza superior al aire libre.

Los invitados se fueron repartiendo por todo el espacio y en todos ellos se podían encontrar grupos de cámara, actuaciones y dj’s. Impresionante la interpretación de la soprano ilicitana Carmen Muñoz.

Más invitados. Maribel Vegara, José Palmás, Eva Roig, Pepe Abad, Ana Espadas, María López, Nito Manero, Nacho Campos y Queru Blanco, María Cano, Anabel Lillo, Miguel Sánchez o Geni Perramón (La Taberna del Gourmet). El doctor José Miguel Sempere y la rectora de la UA, Amparo Navarro. Con sus respectivas parejas, los concejales de Vox Carmen Robledillo y Óscar Castillo. Y Fernando Sepulcre (La Marmita) revoloteando por todos los grupos.

La noche siguió con encuentros inesperados. ¡Cómo me gusta ver a Jesús Navarro! (Carmencita). Después de unos eventos en los que el clasicismo más austero era lo que predominaba en su vestuario, esa noche volvió a su ser. Conjunto de cazadora y pantalón vaquero de una carisísima marca francesa, un polo italiano y un cinturón con una hebilla plateada, y terminaba el conjunto con un discreto aro en una oreja. Comentó que está pasando un momento muy tranquilo de su vida y que está loco con su nieta. Esa paz nos la transmite a todos los que estamos a su lado. Y ya que estamos con tela que cortar, hablar de los siempre impecables Ramón Alonso (Coca-Cola) y Tomás Moyá (Alacantí TV). Y como “Dios no se queda con nada de nadie”, que decía mi tía Merche, me tocó ir con tenis por una caída. ¡No se puede hablar…!

Más gente. Los empresarios Fidel García Soriano y Carmelo Romero, Germán Pascual (Ayuntamiento de Alicante), o Raúl Mérida (GVA). En la terraza superior se formó un divertido grupo en el que se encontraban Senti Bernabéu, Nuria Montes, José Antonio Espinosa y Agustín Grau, entre otros. Al lado, Toni Cabot, Ángel Angulo, Mayte Torregrosa y Paloma Amo. El espectáculo era impresionte. No sé cuántas fotos se pudieron hacer del anochecer con el castillo de Santa Bárbara al fondo y toda la bahía a los pies. Miles.

Casi a codazos fuimos encontrándonos con más gente. Antonio Ibarra, Gema Martínez o Augusto Solves. Tuvieron la suerte de conseguir una mesa Gema Sala, José Luis Valverde, Juan Antonio Botella y Ana Ferrándiz.

La nueva Bellea del Foc, Andrea Vico y sus damas (María Carrión, Mireia Gaitán, Lucía Gómez, Paula Nicolás, Marta Lledó y Claudia Aroca) llegaron acompañadas del presidente de la Federación, David Olivares, en uno de sus primeros actos nocturnos. Se les notaba complicidad y un buen rollo entre ellas y fue un gusto cuando se acercó Alba Muñoz, bellea saliente y ahora colaboradora en el Betón Brut, y comenzaron con risas y confidencias. ¡Muy buena representación!

Una noche con encanto, glamour y en un espacio que Alicante merecía.

De cabaretera a periodista

María Rosa Mirasierras fue la protagonista de la cuarta sesión del ciclo Voces del siglo XX, unas entrevistas a personajes que han contado los acontecimientos de los últimos años del siglo XX. Cercana, sencilla y espontánea, María Rosa Mirasierras, creadora del gabinete de prensa de la UA, desveló que a ella lo que le hubiera gustado era ser cabaretera, pero que ante la negativa de sus padres, decidió ser periodista, porque pensaba que sería divertido. Desgranó anécdotas y conocimos mejor a una referente imprescindible en el sector de la comunicación en Alicante.

Más allá de los archivos

“Miguel López González, 1907-1976: Más allá de los archivos” es la exposición que se ha inaugurado recientemente en el Colegio de Arquitectos de Alicante, que preside Emilio Vicedo. Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, celebró esta iniciativa ofrece una mirada profunda y renovada sobre la arquitectura construida de Miguel López, a través de material gráfico inédito hasta la fecha, revelando aspectos poco conocidos de su producción y proponiendo nuevas claves para entender su relevancia en el desarrollo urbano de la ciudad y de la provincia de Alicante. Con la presencia de su nieto, Miguel López, y comisariada por los arquitectos Andrés Martínez Medina y Justo Oliva, la exposición contó con un acto muy significativo: la cesión oficial del archivo personal del Arquitecto al Archivo Histórico Provincial de Alicante, legado inicialmente por su viuda al CTAA.