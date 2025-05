La misión de la Eurocámara en el Estrecho lamenta que las penas por el narco "no están a la altura del delito"

Las penas impuestas por narcotráfico "no están a la altura". Es una de las reflexiones que ha compartido el presidente de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, en la rueda de prensa de cierre de la misión en la que han participado 10 eurodiputados de varios países para conocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en territorio europeo. Si bien el hecho de que la visita se haya realizado a Barbate, Algeciras y Sevilla, como adelantó este medio, ha condicionado desde el principio la manera en que se ha leído el objetivo que perseguía esta delegación impulsada desde la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, es decir, se ha puesto el foco en las condiciones de trabajo de los agentes en estas provincias andaluzas y muy especialmente en aguas del Estrecho, donde el 9 de febrero dos guardias civiles fueron arrollados mortalmente por una narcolancha. "Una dramática muerte en acto de servicio", en palabras de Rzonca.

En materia judicial, esta delegación ha mantenido reuniones con fiscales antidroga del Campo de Gibraltar tras la cual han advertido que "la lucha contra la delincuencia es algo muy complejo" para este sector y que han notado "una cierta disonancia entre lo que se nos dijo en esa conversación --con las fiscales-- y lo que hemos oído en otras instancias".

Nos aterra esa situación, que un delincuente pueda ir a la cárcel, pasárselo allí de maravilla y luego salir y celebrarlo con sus familias, y que se conviertan en una especie de héroes para asociaciones criminales Bogdan Rzoca — Presidente de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Rzonca ha lamentado que haya delincuentes que entran en la cárcel y que las penas que se imponen "no están a la altura del delito cometido", poniendo como ejemplo algo que les ha contado un agente, herido en acto de servicio al ser embestido en coche por un criminal, y que fue recibido como "un héroe" cuando salió de la cárcel. "Nos aterra esa situación, que un delincuente pueda ir a la cárcel, pasárselo allí de maravilla y luego salir y celebrarlo con sus familias, y que se conviertan en una especie de héroes para asociaciones criminales cuando salen de la cárcel. No podemos tolerarlo", ha advertido Bogdan Rzonca. La Fiscalía "sí trabaja muy duro y tienen muy buenas ideas", pero que "las penas impuestas en los juzgados no están a la altura, no son suficientes, considerando la gravedad de los delitos", ha reflexionado. En este sentido, y a preguntas de la prensa, ha hablado de la posibilidad de que la Fiscalía Europea se coordine con las de los Estados miembros "para luchar juntos contra la delincuencia".

Una petición de visita formulada por un agente de Policía

La petición de visita fue formulada por un integrante de un sindicato de Policía, que entre otras propuesta propone, en la la línea de distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que las suyas sean consideradas profesiones de riesgo y que se cree la figura penal del eurodelito. Sobre esta reclamación, ha indicado que es algo que han oído "en multitud de ocasiones" en estos días, aseverando que "la situación laboral de la policía es algo que nos preocupa mucho".

Para Rzonca, la misión ha conseguido recabar "mucha información" con la que elaborarán, a partir de septiembre, un informe de recomendaciones no vinculante dirigido a las autoridades con las que se han visto estos días. Tras el estudio de toda la documentación recibida, muy especialmente por parte del Gobierno de España, "van a tratar de encontrar soluciones a los problemas que hemos visto aquí".

En declaraciones a los periodistas ya en Sevilla, Bogdan Rzonca, líder del partido ultra Ley y Justicia, ha asegurado que han recogido "muchísima información" en cada uno de estos encuentros y han trabajado "codo con codo" cada uno de los delegados y han escuchado de primera mano las demandas sobre el terreno: "Me conmueve enormemente y me sorprende muchísimo lo ocurrido en Barbate", ha afirmado el dirigente europeo sobre la tragedia de Barbate, localidad que visitaron el pasado lunes.

"Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que los ciudadanos europeos puedan vivir y prosperar en un entorno seguro y hacer un llamamiento en nombre del Parlamento Europeo a las autoridades locales para que aumenten la financiación disponible", ha comentado al respecto de una mayor dotación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"La delegación ha recogido diferentes evaluaciones sobre la situación de la seguridad en la región. Por un lado, el Gobierno nos ha proporcionado los datos sobre el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar 2018-2025, sus objetivos estratégicos, refuerzos, inversiones y resultados, incluido el compromiso de incrementar la inversión en el futuro. Por otra parte, la delegación toma nota de las múltiples quejas de las autoridades locales y los sindicatos de la policía sobre el deterioro de la situación de seguridad, en base a pruebas aportadas por los sindicatos policiales, y la falta de recursos humanos y materiales", ha explicado en rueda de prensa Rzonca. En este sentido, todas las partes están de acuerdo en la necesidad de reforzar la protección de las fuerzas de seguridad a diferentes niveles, con el fin de mejorar su seguridad, sus derechos laborales y su salud física y mental, y en que hace falta más inversión pública.