Nervios entre los empresarios que atienden a Kanye West en Mallorca

Los empresarios que atienden al equipo del rapero Kanye West en Palma están nerviosos ante la posibilidad de no cobrar las abultadas facturas que les adeudan. Ayer por la tarde el propietario de un restaurante del Pueblo Español, donde habían estado consumiendo durante varios días solicitó la presencia policial ya que se pensaba que se disponían a marchar sin abonar 15.000 euros. Ante la llegada de una patrulla, la factura fue abonada al momento. Al mismo tiempo, la propietaria del Palacio del recinto indicó que no había cobrado el alquiler, de unos 400.000 euros, aunque el representante del artista afirmó que tenían un contrato y que la deuda sería abonada tal como se había acordado. Desde la Policía Nacional indican que no hay ninguna denuncia ni investigación en curso por impagos.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió ayer por la tarde a un restaurante del Pueblo Español, donde el numeroso séquito que acompaña al cantante estadounidense llevaba días comiendo y realizando consumiciones. El propietario se había puesto nervioso porque le debían unos 15.000 euros y les había visto recoger maletas, por lo que sospechaba que podían pretender marcharse sin pagar. Ante la llegada de la Policía, la factura fue abonada al momento, según confirman fuentes policiales.

En ese momento intervino también la propietaria del Palacio del Pueblo Español, que ha sido alquilada por el equipo del rapero, que comentó que tampoco había cobrado la cantidad que habían estipulado. El representante de West indicó que tenían un contrato y que la cantidad adeudada iba a ser abonada mediante transferencia.

Desde la Policía confirman que no hay ninguna denuncia presentada contra el rapero ni ninguna investigación en curso por impagos.