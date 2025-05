Que la incertidumbre no nos paralice

Seguimos disfrutando de las espectaculares noches alicantinas. Francisco Capó, director del hotel Amérigo, invitó a un reducido número de invitados a la apertura nocturna de la terraza. Este espacio, que durante el día es un solárium con piscina, se convierte al atardecer en una coctelería con una impresionante vista del castillo y la cúpula de la Concatedral. Organizado por la siempre eficaz María Puerto, entre los asistentes, Celia Meseguer, Miguel Duarte, Belén Carretero, António Crespo, María López, Carlos Corredor, Marisa Ayesta, Montse Cárceles, Paloma Amo…

Con la vista puesta en las Hogueras que tenemos ahí mismo y con el buen tiempo que disfrutamos nos estamos haciendo fuertes. Han empezado los eventos más veraniegos y es que ¡estamos recogidos en la calle, como me decía Araceli Poblador!

Después de una semana en la que hemos tenido, entre otras cosas, la inauguración del Bèton Brut, Jura de Bandera, clausura del festival de cine, romería de la Virgen del Rocío… seguimos la marcha con el Opendir y la inauguración de la terraza del Amérigo. A Carmen Robledillo y a Óscar Castillo les pasa como a mí, que no tenemos casa, porque nos hemos saludado en todos los actos.

Empezamos por el Opendir. Enhorabuena por la organización de un evento que reunió a más de mil asistentes y doce conferenciantes del máximo nivel y que inauguró Carlos Mazón, que se quedó para oír la charla de Vicente Vallés. Por deformación profesional también acudí y he utilizado una de las frases que utilizó para titular este artículo. También nos dijo que no esperáramos elecciones nacionales hasta que se cumpla el último día del actual gobierno.

Vicente Vallés fue uno de los ponentes de esta edición de Opendir. / INFORMACIÓN

Imposible nombrar a todos los asistentes, así que hago un resumen del perfil que vimos por allí. Dentro de la sala, que estaba a reventar (gracias a Antonio Ayala que me cedió su silla pegada a la pared porque todavía estoy un poco coja), los que estaban atentos al que hablaba sin mover la cabeza, los que la cabeza la tenían pegada al ordenador para apuntarlo todo y los que no tenían cabeza y estaban viendo vídeos en las redes sociales en vez de estar pendientes de los que hablaban.

Fuera, lo típico. El del móvil en la mano derecha y que con la izquierda se apoya en la cadera con la chaqueta por fuera para que se le vea el cinturón y el reloj XXL. Los que no llegaron a entrar en la sala porque se quedaron esperando a que se abriera el catering y mientras hacían relaciones mirando con el rabillo del ojo a ver si venía alguien más interesante… Los asesores políticos, esperando a ver si se quedaban, se iban o esperaban también a la apertura del catering… ¡Algo de hambre vi entre mis colegas, todo hay que decirlo!

Los intervinientes de Opendir lograron atraer a más de mil asistentes. / INFORMACIÓN

Más vale tarde…

Escribir un día a la semana hace que algunas anécdotas hayan pasado hace unos días, así que voy a intentar no repetir lo que ya se ha comentado. Más que consolidado el Festival de Cine de Alicante que ha celebrado su XXII edición. La clausura, conducida por el siempre ocurrente y chisposo Luis Larrodera..

Al director del festival, Vicente Seva (¡Guaaaaapo…! Esto ya es inevitable en todas las galas) le gusta que los invitados pasen con calma por el photocall, por lo que a partir de las siete de la tarde ya estaban por allí Pilar Tébar (Cultura GVA), Toño Peral (Ayuntamiento de Alicante), Cata Iliescu (vicerrectora de la UA), Juan José Cortés (Innovación GVA), o Asunción Amorós (vicerrectora UMH). Junto a actores, actrices y demás faranduleo, dos espectaculares drag queens que, junto a Marlène Mourreau fueron lo más fotografiado de la noche. Siempre gente vestida para llamar la atención.

Montse Cárceles, Asunción Ruiz, Francisco Capó, Miguel Duarte, Celia Meseguer, Antonio Crespo y Carlos Corredor. / INFORMACIÓN

Muchos de los premiados o los que entregaban un galardón se saltaron el protocolo de tiempo de discurso para regalarnos anécdotas, vivencias, reflexiones personales que hicieron que la gala se alargara un poco más de lo previsto. Mucha emoción y tristeza con los temas de las películas y documentales que recibieron una mención, entre los que se encontraban la soledad de los ancianos, la problemática de los gays mayores con sida, el abandono del Mar Menor, suicidios, violaciones, la guerra de Gaza…

Vicente Ordaz, Cristina Mur, Nilva Álamo y Victoria Puche. / INFORMACIÓN

A la salida coincidí con la cantante Inma Soriano, Samantha de la Cueva y Consuelo Reche, que salían tan apesadumbradas de todos los problemas que vimos en las películas, que no sabían si acercarse al cóctel de despedida del festival. Al final, aunque con cierto cargo de conciencia, decidieron ir junto al resto de invitados a la terraza del Casino Mediterráneo que, con la maravillosa temperatura y la espectacular vista, hizo que se nos pasara un poco el nudo que teníamos en la garganta.

Con la sonrisa que no se le quitaba de la cara, el músico alicantino Luis Ivars, que acababa de recoger uno de los premios; Nilva Álamo, presidenta de los Casinos Mediterráneos; Alfonso Pérez, director comercial del Casino (¡le gustan los cambios en su vestimenta, parece que no quiere que no lo reconozca!), pendiente de todo, hasta de servir cervezas cuando hizo falta.

Lleno absoluto en la sala sinfónica del ADDA. / INFORMACIÓN

Codeándose con los protagonistas del mundo del cine, el presidente de Avecal, Vicente Pastor; Almudena Gonzalo, secretaria general del Terciario Avanzado; Marcela Fernández (AEPA), la abogada Sole Morales, María Martín (Comunicación UA), Luis Cartagena, Suni Sánchez Zaplana (Fundación EON), Fermín Crespo (Ciudad de la Luz), Cristina Alberola, el exjinete Rubén Montes, José María Conesa (policía local) y Pilar Morales. Cristina Sopeña (Artistas Plásticos Escénicos).

Vicente Ordaz, presidente de À Punt; acompañado de abogada Cristina Mur, no daba abasto para saludar. Se llevó una lista cargada de peticiones.