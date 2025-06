A 48 horas de examinarse de la nueva selectividad: "Los alumnos sienten que van a ser una promoción perjudicada"

Juan Pablo dice que el mejor momento de la selectividad será cuando entregue el último examen. No porque no sea buen estudiante, que lo es, sino porque el nerviosismo a dos días de examinarse es agotador. A la inquietud de afrontar seis exámenes en tres días y tener que obtener una nota de corte superior al 11'9 para entrar en el Ejército de Tierra de la Agencia General Militar, se suma su desasosiego ante el nuevo modelo de selectividad. Este sevillano de 17 años, nieto de militar y estudiante del Colegio Claret, reconoce que le "fastidia" pertenecer a la primera generación en años que afronta un examen diferente. Aun así, confía en que, tras un curso de intenso estudio que cierra con un 9'1 de media en Bachillerato, sus planes no se trunquen en el último momento. "Me juego mucho en estos exámenes", reconoce con la tranquilidad y confianza de quien se considera preparado.

Como Juan Pablo, 12.958 estudiantes se presentan este año a la selectividad en la provincia de Sevilla. En su calendario, los días 3,4 y 5 de junio están marcados en rojo, porque aunque Andalucía esté entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de sobresalientes en estas pruebas, los nervios están ahí. Entre otros motivos porque este año la selectividad ha dejado de ser la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) -también conocido como el modelo Covid- para volver a ser la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El pasado verano, el Gobierno aprobó modificaciones en el examen: cambios en el contenido, preguntas más analíticas y menos memorísticas, modelos menos optativos y en, general, con "un punto más de dificultad".

Como consecuencia, el profesorado también está en vilo. Estos días, el ambiente está animado en La Preu, un centro privado de Bachillerato especializado en la preparación para la selectividad. Rafael Rufián, jefe de estudios de este edificio en el corazón de Heliópolis, repasa desde su despacho los últimos ejercicios que ha corregido a sus alumnos de Dibujo Técnico y Física. Cuando se le pregunta por el nuevo modelo, la palabra "incertidumbre" se repite constantemente en su respuesta. "No sabemos en qué grado van a cambiar los exámenes, tenemos una idea, pero a día de hoy, a escasos días, vivimos con incertidumbre cómo se van a plasmar en las pruebas los cambios que nos han explicado".

El IES Gustavo Adolfo Bécquer tampoco ha dejado de recibir alumnos que pisan las aulas para las clases de refuerzo estos días. Al otro lado de la llamada, el director del centro del barrio de Triana, Juan Manuel Prieto, reconoce que "no es fácil saber exactamente si provocará algún tipo de perjuicio a los intereses de los alumnos". "Es cierto que en las últimas ediciones quizás había unas calificaciones probablemente más generosas de lo que venía ocurriendo hace un tiempo. Pero ahora los alumnos sienten que van a ser una promoción perjudicada y hemos tenido que trabajar con ellos su preocupación, su autoestima y su inseguridad. Es un camino que el profesorado no valora tampoco negativamente, entendemos que los exámenes, al tener un modelo más competencial, puede ser un beneficio a largo plazo, pero a corto...", reflexiona.

El análisis y la interpretación frente a la memoria

Para este director sevillano, los últimos exámenes de selectividad se basaban en "memorizar, memorizar y memorizar". Era incoherente, insiste. "El sistema educativo evoluciona y el alumno ya no solo debe memorizar, tiene que ser capaz de analizar, reflexionar e incluso interpretar documentos históricos. Todo eso había desaparecido, llevábamos años que solo tenían que memorizar", apunta el docente.

Ante este escenario, donde interiorizar la información prevalece a saberse al pie de la letra los temas, los alumnos lo reconocen: están preocupados. "Llevamos todo el año haciendo exámenes de selectividad, y asignaturas como Historia o Lengua las tengo más frescas porque he repetido el temario todo el año, pero claro, los exámenes de los últimos años no nos sirven porque las preguntas van a ser diferentes...", considera Mario, un estudiante del Padre Claret que necesita llegar al 11'8 para entrar en Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla.

El examen de Inglés, que el año pasado se consolidó entre los andaluces con una nota media de 7'04, no es uno de los que más cambia, pero sí pierde "optatividad", un factor que, según Jesús Ramos, profesor de Inglés en el Padre Claret, permitía obtener una mejor nota. "Antes los alumnos podían escoger muchas de las preguntas, por ejemplo, en la primera prueba debían escoger un texto entre dos y en la segunda, tenían que elegir seis preguntas de gramática entre 12. Este año solo se les dará una opción de texto y las 12 preguntas estarán divididas en dos bloques, por lo que ya no podrán elegir pregunta a pregunta, sino un bloque entero de seis", cuenta este profesor, que se muestra confiado porque "los alumnos saben perfectamente lo que se van a encontrar".

Historia y Física, los exámenes más temidos

O Historia de España o Filosofía. Como todos los años, los alumnos tienen que escoger una u otra entre sus asignaturas obligatorias. Este año, para los que hagan el examen de Historia, lejos de leer un enunciado abierto para desarrollar una época concreta, tendrán que analizar una imagen, texto o documento, entre otros ejercicios. "Lo hemos practicado en clase, pero no sé... Por lo visto, ya no es suficiente con memorizar, ahora hay que analizar y no le veo mucho el sentido en una asignatura como Historia, que de toda la vida ha sido estudiar", argumenta Juan Pablo. Siente que las generaciones anteriores han tenido más ventajas para sacar una nota alta (7'5 de media el año pasado), y en su caso, que necesita despuntar en la selectividad, le molesta tener que someterse a unas pruebas que puedan jugar en su contra. "Espero que los profes tengan en cuenta que somos los primeros con el cambio y se porten bien corrigiendo", suspira.

Cada año, Física es uno de los exámenes con peor nota media entre los examinados. En 2024, se coronó como la asignatura con peor calificación media, un 5'52 sobre 10. "Yo necesito una nota muy alta porque me pondera mucho", sostiene el joven sevillano que quiere entrar en el Ejército de Tierra. Aunque el examen no está contemplado como uno de los que va a sufrir más cambios, la dificultad de la materia lo convierte en uno de los más temidos a la vez que necesarios para subir nota.

La organización, la clave del éxito

Con todo, los alumnos llevan dos semanas sumergidos en los libros, apuntes y ejercicios. Ciencias por la mañana y lengua por la tarde, sea como fuere, la organización, dicen, es lo fundamental para sentir que se va preparado al examen. "Tengo pensado terminar, tanto repaso como estudio, el domingo porque el lunes también tendré que repasar Lengua, Historia e Inglés, los primeros exámenes. Estos días, estudio por la mañana las asignaturas de ciencias, que en mi caso, al ser Física y Dibujo Técnico, puedo hacerlo en la biblioteca con mis amigos, así si tenemos alguna duda nos lo preguntamos", explica Mario desde la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. "En el caso de Historia, prefiero estudiar en casa, porque para entender todo el temario tengo que practicar en voz alta y eso en la biblio no puedo hacerlo", puntualiza.

En el caso de Juan Pablo, ha planeado su estudio a la inversa: por la mañana las asignaturas de letras y por la tarde ciencias. "Mates y Física son las que me ponderan más, he ido a muchos cursos del colegio para estar bien preparado. Además, en mi caso, tengo las pruebas de acceso a la Agencia General Militar justo después de la selectividad, por lo que también me estoy preparando para ello", cuenta este joven sevillano que tiene el sueño de mudarse a Zaragoza los próximos cuatro años.

Estos días, estos estudiantes solo piensan en el temario y en cómo obtener la nota más alta para entrar en la carrera deseada. Pero en menos de una semana, con los exámenes terminados, podrán disfrutar de un verano merecido tras superar el año más tedioso de la etapa escolar.