Cuando en septiembre de 2021 el volcán de la isla canaria de La Palma entró en erupción, causando importantes daños materiales y económicos a sus vecinos, toda España se volcó en la ayuda a los afectados. Muchas fueron las iniciativas para echar una mano a los daminificados a todos los niveles, desde el plano institucional hasta las ayudas de particulares en forma de donaciones individuales. Y una aquellas campañas fue fomentar el consumo del plátano de Canarias frente a la banana venida de países centroamérica.

La intención era clara. Pagar un precio mayor por esta fruta -en comparación con su competidor- ayudaba a los vecinos de la isla ante las posibles pérdidas de las cosechas por las cenizas desprendidas del volcán y las coladas de magma. Se trataba de ayudar a unos compatriotas. Una buena causa, en definitiva.

Sin embargo, a esta explicación deslizó la teoría de que hay consumidores que "el precio del plátano es excesivo" y que se cuestionan "si los intermediarios inflan los precios" al tratarse de un producto local.

Siguiendo esa estela, más usuarios continuaron preguntando a la IA sobre vídeos y teorías que había circulado por internet en las que se acusaba a los productores de echar a perder una parte de la producción para que los precios fueran mayores. "No hay evidencia creíble", respondía Grok, argumentando que "la práctica de pica implica retirar bananas del mercado cuando los precios son bajos, no para manipularlos al alza. Los precios altos del plátanos de Canarias no se debe a la escasez artificial", finalizaba.

La explicación oficial

El revuelo generado ha obligado a la denominación plátano de Canarias a salir al paso respondiendo a la publicación en este mismo foro. Tras sentir "la queja por el precio", explicaban que están viviendo una situación "muy complicada".

"En diciembre, la borrasca subtropical Dorothea azotó Canarias con vientos de más de 130 km/h. El resultado fue devastador: miles de plataneras arrasadas, cultivos perdidos, cortes de suministro eléctrico", comenzaban, relacionando esta situación con la reducción de la producción y encarecimiento de los costes "además de otros factores externos a nosotros que no controlamos".

"No es lo habitual, pero sí una realidad que nos está afectando a todos, desde quienes cultivan hasta quienes compran el plátano. Trabajamos para recuperar la normalidad", concluyeron.