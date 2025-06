Shein, denunciada: los consumidores se rebelan contra la plataforma

La conocida plataforma de venta online Shein se encuentra en el ojo del huracán tras una contundente denuncia presentada por un total de 24 organizaciones de consumidores a nivel europeo. Entre estas entidades, se incluyen destacadas asociaciones españolas como Asufin y Cecu, evidenciando que la preocupación por las prácticas de la empresa trasciende fronteras. La acusación principal que articula esta acción conjunta es grave: Shein estaría utilizando técnicas presuntamente engañosas y manipuladoras diseñadas específicamente para impulsar hábitos de sobreconsumo entre sus usuarios. Esta denuncia pone de manifiesto la creciente inquietud en torno a los métodos empleados por algunas plataformas digitales para influir en el comportamiento de compra de los consumidores, especialmente en un contexto como el de la moda rápida, donde el volumen de ventas es un factor clave.

Las organizaciones firmantes de la denuncia argumentan que las estrategias comerciales de Shein van más allá de la simple promoción de productos, adentrándose en un terreno donde se explotan mecanismos psicológicos para incentivar la compra compulsiva y el gasto excesivo. La magnitud de la alianza de 24 entidades subraya la seriedad con la que la sociedad civil organizada está abordando lo que consideran un perjuicio significativo para los derechos y el bienestar de los consumidores europeos. Piden, por tanto, una intervención decidida por parte de las autoridades regulatorias en Europa para frenar estas prácticas y prevenir daños mayores. Esta llamada a la acción regulatoria subraya la percepción de que las herramientas existentes quizás no sean suficientes o no se estén aplicando de manera efectiva para controlar este tipo de fenómenos en el entorno digital.

Las técnicas denunciadas: un catálogo de patrones presuntamente engañosos

La denuncia presentada por las organizaciones de consumidores detalla una serie de técnicas específicas empleadas por Shein que, a su juicio, constituyen ejemplos de lo que a menudo se denomina "patrones oscuros" o prácticas comerciales agresivas. Uno de los señalamientos es el uso del "scroll infinito" en su plataforma, un diseño que elimina las pausas naturales al navegar por el catálogo de productos, facilitando que el usuario siga viendo nuevos artículos sin una interrupción clara, lo que puede contribuir a una sensación de flujo constante y a la dificultad para dejar de buscar o comprar.

Asimismo, las organizaciones se quejan del "bombardeo de mensajes" a los usuarios. Aunque el texto no especifica la naturaleza exacta de estos mensajes, el contexto de la denuncia sugiere que se trata de notificaciones, alertas o comunicaciones diseñadas para mantener al usuario enganchado, recordarle productos vistos, o informarle de ofertas, creando una presión constante y un ambiente de urgencia o oportunidad que puede llevar a compras impulsivas. La organización paneuropea de consumidores BEUC, en particular, ha destacado otras tácticas como las ventanas emergentes que aparecen cuando un cliente intenta abandonar la aplicación o el sitio web. Estas ventanas, según BEUC, instan al usuario a no irse, a menudo advirtiendo que, de hacerlo, podrían perderse promociones o descuentos especiales. Esta técnica busca deliberadamente dificultar la salida del usuario y presionarlo para que permanezca y potencialmente compre.

Añadido a esto, BEUC menciona el uso de "temporizadores de cuenta regresiva" que se aplican a ciertas ofertas o promociones. Estos relojes que marcan un tiempo límite para completar una compra generan una sensación artificial de urgencia, presionando al consumidor a tomar una decisión rápida para no perder la supuesta oportunidad. Las organizaciones firmantes, incluida BEUC, consideran que el conjunto de estas tácticas "podrían considerarse prácticas comerciales agresivas", diseñadas para explotar vulnerabilidades psicológicas y fomentar un consumo que va más allá de las necesidades reales del individuo, impulsado por el miedo a perderse algo o la presión temporal.

Las plataformas de venta online Temu y Shein / INFORMACIÓN

La reacción regulatoria y la postura de Shein

Ante este panorama, las 24 organizaciones de consumidores han elevado su petición a las autoridades europeas, instándolas a tomar medidas concretas para intervenir y proteger a los consumidores del "riesgo y grave perjuicio" que, según ellas, generan estas prácticas. Este llamado no cae en saco roto, ya que la Comisión Europea ya tiene una investigación abierta sobre la empresa china. Sin embargo, el texto proporcionado aclara un matiz importante: si bien la Comisión Europea instó a Shein en mayo a respetar la legislación europea, esta comunicación previa no habría incluido específicamente la revisión o denuncia de las técnicas de sobreconsumo y patrones oscuros que ahora son el foco de la queja conjunta de las organizaciones de consumidores. Esto sugiere que la nueva denuncia podría impulsar a los reguladores a ampliar o refinar el alcance de su investigación existente para abordar estas prácticas específicas.

La importancia de estas técnicas en el modelo de negocio de Shein es destacada por Agustín Reyna, director general de la BEUC, quien afirma que "Para la moda rápida se necesita volumen, se necesita consumo masivo, y estos patrones oscuros están diseñados para estimular el consumo masivo". Esta declaración vincula directamente las presuntas prácticas manipuladoras con la necesidad inherente del modelo de negocio de la moda rápida de vender grandes cantidades de productos de bajo costo, sugiriendo que estas técnicas no son accidentales, sino una parte integral de su estrategia para maximizar el volumen de ventas. La presión regulatoria busca determinar si esta estrategia cruza la línea de lo aceptable en términos de protección al consumidor.

La importancia de estas técnicas en el modelo de negocio de Shein es destacada por Agustín Reyna, director general de la BEUC, quien afirma que "Para la moda rápida se necesita volumen, se necesita consumo masivo, y estos patrones oscuros están diseñados para estimular el consumo masivo". Esta declaración vincula directamente las presuntas prácticas manipuladoras con la necesidad inherente del modelo de negocio de la moda rápida de vender grandes cantidades de productos de bajo costo, sugiriendo que estas técnicas no son accidentales, sino una parte integral de su estrategia para maximizar el volumen de ventas. La presión regulatoria busca determinar si esta estrategia cruza la línea de lo aceptable en términos de protección al consumidor.