Más de cien años de esfuerzo y constancia

Imposible no emocionarse en la entrega de premios de la sexta gala de Empresas Centenarias que organizan la Cámara de Comercio y la Asociación de la Empresa Familiar. ¡Ese Raúl Torregrosa, al que acogieron en la familia Terrés y que con 16 años ya trabaja en el Horno del Obispo de Orihuela, y ahora, con 38 abrazado a Manolo Terrés, al que considera más que a un padre y pidiendo que dejaran de grabar el vídeo para que no se le viera llorando…! O a Primitivo Rovira, de la quinta generación de la empresa turronera, orgulloso en el escenario con sus dos hijos y su nieto. O lo que me comentó Paco Verdú, concejal de Crevillente, con todo el cariño sobre Enercoop: «La sentimos nuestra».

Música y espectáculo a orillas del Mediterráneo. / FORTY Group / Carlos Hernández

Y, para terminar, además de las palabras de Carlos Baño (espontáneo como siempre, y breve en su discurso, algo no tan habitual según reconocía él mismo) y Mayte Antón (con un sentido homenaje a las empresas familiares), las de Manuel Nieto, director territorial de Cajamar, hablando de ese primer día de un negocio… ¡El año que viene, reparto kleenex en la puerta!

En este evento, mucho banquero y mucho asesor de riguroso traje y corbata, luego los de sin corbata; después los que ya han hecho el cambio de armario, pero no hacia la primavera, sino como si fuera ya pleno mes de agosto, como Juanjo Sellés (camiseta blanca y chaqueta de rayas blanca y celeste), o Pablo Ruz, el alcalde de Elche (impecable chaqueta blanca), y luego los que fueron en camisa y ya después ¡los de camisa de manga corta! Pensarían que iban a pasar menos calor que los demás… Ahí lo dejo…

Paraíso junto al mar

La semana ha tenido color verde y blanco después de que el Elche C.F. ascendiera a primera con un contundente 0-4 en su último partido. Muchísimas felicidades a jugadores, resto del equipo y sobre todo a la afición ilicitana por tan ansiada categoría.

Paz Verdú, Susana Roza, Victoria Puche, Ana Espadas y Montse Planelles. / FORTY Group / Carlos Hernández

De blanco debían asistir los invitados al segundo aniversario de Punta Piedra, espacio situado junto al Mediterráneo, así que nos vimos rodeados del azul del mar y blanco de los atuendos, pero no precisamente para celebrar los éxitos del Hércules, que este año ha dejado un regular sabor de boca. Vamos a dejarlo en que se formó una preciosa bandera alicantina. (Con excepciones, porque ir de rojo o estampados de colores «chispirris» era un poquito fuera de lugar, pero llamar la atención, ¡la llamaban!).

¡Dos años ya! Parece que fue ayer la inauguración de este selecto club y que nos ha vuelto a regalar una fiesta a orillas del mar. Cada detalle de la espectacular entrada formando una galería vegetal, las actuaciones, la música o las sorpresas fueron cuidadosamente preparadas por el eficaz personal de Forty Group. El equipo del chef Pablo Montoro se supera a sí mismo en cada uno de los cócteles que prepara. Exquisito el cremoso de queso idiazabal con trufa, la ensaladilla de merluza y huevas de trufa, el pollo tikka masala… Y, para terminar, lemon pie con merengue tostado y cremoso de chocolate y caviar de aceite de oliva. ¡O sea, para empezar las hogueras ya con una túnica sueltecita!

Héctor del Barrio, Pablo Montoro y José Jiménez. / FORTY Group / Carlos Hernández

La periodista y expresentadora de RTVE y CNN, Susana Roza; la directora de Recursos Humanos de Imed Hospitales, Montse Planelles; el experto en criptomonedas Javier Espadero con el empresario Jesús Navarro; la doctora Cristina Pancho con Margarita Bermejo; Fidel García, Germán Pascual, Ana Espadas, Fernando Sepulcre, Carlos Corredor o Paz Verdú, fueron algunos de los invitados que tuvieron la suerte de disfrutar de una noche de ensueño.

Excelencia gastronómica

La restauración de la ciudad sigue regalándonos eventos gastronómicos espectaculares como las jornadas del restaurante Valencia 11 que dirige Toni López, que colgó el cartel de «no hay billetes» el día que ofrecía su exquisito cochinillo. Entre otros invitados, el exjugador del Hércules C.F. Kustudic o las Belleas del Foc y sus damas, cogiendo fuerzas para los días que les esperan en hogueras.

El exjugador del Hércules C.F., Kustudic, junto a Toni López, responsable del restaurante Valencia 11. / INFORMACIÓN

Navarro Ramón

Su cierre estaba previsto para el pasado mes, pero el éxito que ha tenido la exposición «Mujeres» de Navarro Ramón en el Mubag ha hecho que se retrase la clausura hasta septiembre. Las «mujeres», sobre todo su esposa, Josefina Fisac, son las protagonistas en su obra, tanto figurativa como abstracta. La comisaria de la muestra, Juana María Balsalobre, ofreció una visita privada para contemplar una muestra imprescindible en la agenda cultural de la ciudad para conocer a un artista alicantino, casi desconocido para el gran público, y que es considerado como uno de los más significativos artistas del arte abstracto del siglo XX.