La técnica de las Kardashian que usó Pedro Sánchez para parecer más demacrado

Mas allá del mensaje, la puesta escena que empleó Pedro Sánchez para censurar la actuación de Santos Cerdán se sigue comentando. A propósito, o no, su rostro apareció especialmente demacrado y hundido, para enfatizar su intención de dar pena, a pesar de lucir un evidente moreno 'de bote' que brillaba en exceso por la sudoración que la tensión del momento le provocaba.

En la imagen, real o al menos la que se apreciaba por televisión, parecía que el presidente echó mano del contouring (o contorneado, en español), una técnica de maquillaje que sirve para acentuar algunos rasgos y que utilizan mucho algunas celebrities como las hermanas Kardashian, para enfatizar la idea de que estaba compungido por la situación. Gracias a esta técnica se crea un juego de luces y sombras que ayuda a marcar pómulos, retocar la nariz e incluso afinar el rostro.

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSOE. / José Luis Roca

¿Cómo funciona el contouring?

Se utilizan productos en tonos más oscuros que el tono natural de la piel para crear sombras (generalmente en crema o en polvo), y tonos más claros (iluminadores) para resaltar ciertas zonas del rostro. La clave está en difuminar bien para que el efecto sea natural.

Pedro Sánchez, durante su comparencia. / INFORMACIÓN

Zonas comunes donde se aplica:

Tono oscuro (sombra) :

: Debajo de los pómulos para afinar el rostro.

A los lados de la nariz para hacerla parecer más delgada.

En la línea del cabello y mandíbula para definir el contorno de la cara.

Tono claro (iluminador) :

: Parte alta de los pómulos.

Puente de la nariz.

Centro de la frente.

Barbilla.

Debajo de los ojos.

Tipos de productos que se usan:

En crema (más intenso y duradero, ideal para pieles secas).

En polvo (más natural y fácil de aplicar, ideal para pieles grasas).

Barras o paletas de contour específicas.

¿Es necesario hacerlo siempre?

No. El contouring es ideal para eventos, fotos o cuando se busca un acabado más trabajado, pero no es indispensable para un maquillaje diario. Algunas personas prefieren un look más natural sin esta técnica.