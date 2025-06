Una mesa, una cuenta: la decisión que están tomando muchos restaurantes y ha generado revuelo en redes

El verano ya está a la vuelta de la esquina. Muchos hosteleros se preparan para cubrir una de las épocas más altas en cuanto a demanda de todo el año. La gran mayoría de restaurantes de toda España, sobre todo aquellos situados en zonas turísticas, se preparan para dar la bienvenida a numerosos turistas que acudirán a sus establecimientos para gastar, consumir y disfrutar de la comida en buena compañía.

Salir por la mañana a tomar el desayuno, disfrutar de una cerveza a la orilla de la playa o de una cena con la luna llena le apetece a cualquier persona. Los restaurantes ya tienen listas las reservas para dar cabida a los miles de turistas que recibirán a lo largo de los próximos tres meses. Ante esta situación y para evitar que la gente se vaya de pagar, se ha puesto de "moda" una acción que está volviendo locos a muchos grupos de amigos: solo se puede pagar en una única cuenta.

La escena de "a mí me debes una cerveza", "dividimos la cuenta en tres" o "yo pagué esto" se está convirtiendo en una estampa del pasado. Ahora, la consigna que han tomado muchos restaurantes es clara: o uno paga por todos, o a ver utilizáis el Bizum para enviarle el dinero al que vaya a pagar la cuenta.

Soy Camarero es una cuenta muy popular de Twitter, actual X, que se encarga de denunciar algunas actitudes abusivas en la hostelería. En las últimas horas, la cuenta gestionada por Jesús Soriano ha publicado una foto de un establecimiento en la que se aprecia un cartel donde se aprecia "no cobramos por separado" y "una mesa, una cuenta".

La publicación ha generado bastante polémica en redes. Desde gente que apoya la decisión del bar hasta alguno que lo crítica. "Para mi incomprensible con la tecnología actual. Esta año pasado tanto en Austria como en Eslovenia he visto muy extendido el uso de un sistema muy fácil que en una tablet van "tachando" de la lista de la mesa y generando tiquets individuales. Como cliente se agradece mucho", comenta un usuario de X.

Hay otro que tacha de "ratas" a los que no quieren hacer el Bizum: "Es muy bonito eso de pago yo y ya me hacen bizum. Pero luego tienes que ir detrás de la gente para que lo hagan y al final siempre hay gente que no lo hace y te sale la comida/cena por un pico". Lo cierto es que cada vez son más los restaurantes que están poniendo en marcha esta iniciativa.