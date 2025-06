¿Qué pasa si esta semana sigue sin haber ganador de los 250 "kilos" del Euromillones?

Desde principios de junio, el bote del Euromillones ha alcanzado su límite máximo de 250 millones de euros, y ya son varios los sorteos consecutivos en los que no ha habido acertantes de primera categoría (es decir, de 5 números y 2 estrellas). Esto nos lleva a una situación inédita: si este martes no hay tampoco ganador, el próximo viernes 20 de junio se celebrará el quinto sorteo con el bote en su tope histórico. Según las reglas del juego, este será el último intento para que alguien acierte la combinación ganadora completa. Si no ocurre, el premio no se acumulará más, sino que se repartirá entre los acertantes de la siguiente categoría con premios.

Esta normativa se introdujo precisamente para evitar una acumulación indefinida del bote y para garantizar que, tras un número determinado de sorteos con el bote máximo (cinco, en este caso), el dinero acumulado se distribuya de forma obligatoria.

Así, si nadie acierta los cinco números y las dos estrellas, el mayor premio del sorteo lo recibirán quienes hayan logrado la siguiente mejor combinación, por ejemplo, cinco números y una estrella. De esta manera, podrían repartirse los 250 millones de euros sin que nadie haya acertado la combinación completa, un fenómeno muy poco frecuente que sin duda marcaría un hito en la historia del juego.

Situación Resultado Quinta vez consecutiva sin ganador del bote Se acaban los rollovers y la norma se activa Bote de 250 M€ Se reparte entre la categoría inmediatamente inferior con acertantes Posibilidad histórica Ganar un premio mayor sin haber acertado la combinación completa En España El ganador tributa el 20 % (unos 50 M€) y tiene 90 días para reclamar

¿Cuánto se quedaría Hacienda si el bote se queda en España?

En el caso de que el premio se quede en España, hay que recordar que se aplicaría una retención fiscal del 20 % a partir de los 40.000 euros exentos. Esto significa que el ganador o ganadores deberían tributar aproximadamente 50 millones de euros, reduciendo el premio neto de manera significativa. Además, la ley española establece un plazo de 90 días para reclamar el premio; si no se hace dentro de ese tiempo, se pierde automáticamente.

El contexto también es digno de mención. Desde que se activó esta racha de acumulación, la participación ha sido masiva en toda Europa. Solo el sorteo del viernes 13 de junio recaudó más de 140 millones de euros, lo que demuestra el interés generado por la posibilidad de alcanzar —o compartir— el premio más alto jamás otorgado por esta lotería.

Más allá de lo económico, el viernes podría tener también un impacto simbólico: si el bote queda desierto y se reparte entre una categoría inferior, se abriría un precedente muy llamativo. Incluso jugadores que no hayan acertado la combinación completa podrían convertirse en millonarios gracias a esta regla de reparto obligatorio, mitigando la frustración colectiva de los habituales "casi aciertos".