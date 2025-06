Retiran un popular perfume de Stradivarius por una alerta sanitaria

Si eres fan de los perfumes de Stradivarius y tienes en casa el Eau de Parfum Nº 129 Fleur Saline, es hora de revisar el frasco con atención. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) acaba de lanzar una advertencia que no ha tardado en poner en alerta a muchas consumidoras: el producto ha sido retirado del mercado por contener un alérgeno en niveles superiores a los permitidos y sin ni siquiera mencionarlo en su etiqueta.

¿Qué ha pasado exactamente?

La AEMPS ha ordenado la retirada de tres lotes del perfume Fleur Saline Nº 129, distribuido en tiendas Stradivarius de toda España. Los lotes afectados son:

41741 y 42181 (formato de 30 ml)

42271 (formato de 100 ml)

El motivo es la presencia de limoneno, una sustancia conocida por su potencial alergénico, en una concentración superior al 0,001%, que es el máximo permitido cuando no se especifica en el etiquetado. Y aquí está el quid de la cuestión: el limoneno no aparece en la lista de ingredientes, lo cual supone un incumplimiento claro de la normativa europea en cosmética.

¿Qué es el limoneno presente en el perfume?

El limoneno es un compuesto que se encuentra de forma natural en la cáscara de frutas cítricas y se utiliza habitualmente en perfumes y productos de limpieza por su olor fresco. Pero también es un conocido alérgeno de contacto, y su uso está regulado precisamente por eso. Si no se informa adecuadamente de su presencia, las personas sensibles o alérgicas pueden sufrir reacciones cutáneas inesperadas, como enrojecimiento, picor o inflamación.

Y no hablamos de casos aislados: según estimaciones, entre el 1% y el 9% de la población europea podría ser alérgica a alguna fragancia.

Alerta por este perfume de Stradivarius: lo retiran por un fallo que puede afectar a tu piel / AEMPS

¿Cómo se detectó el problema?

Aunque parezca sorprendente, fue la propia Stradivarius España S.A., responsable del producto, quien detectó la anomalía y notificó el caso a las autoridades. Un gesto que, sin duda, habla de responsabilidad, aunque la situación ha generado preocupación.

En respuesta, la AEMPS ha activado la alerta a nivel nacional y ha informado a todas las autoridades sanitarias autonómicas. Paralelamente, ha comenzado la retirada del producto de todos los puntos de venta. Aun así, es posible que muchas personas ya tengan el perfume en casa.

¿Qué debes hacer si tienes el perfume?

No entres en pánico, pero sí toma precauciones. La AEMPS recomienda no utilizar el producto bajo ningún concepto. Si tienes alguno de los lotes afectados, lo más aconsejable es acudir a la tienda donde lo compraste y devolverlo. El objetivo es claro: evitar cualquier riesgo para tu salud.

Y si ya lo has usado y has notado alguna reacción extraña en la piel, consulta con tu médico o dermatólogo, sobre todo si tienes antecedentes de alergias.

Más allá del caso Stradivarius: un recordatorio importante sobre los cosméticos

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa un tema que a menudo pasa desapercibido: la necesidad de leer las etiquetas con lupa. Aunque parezca un gesto rutinario, revisar los ingredientes de los cosméticos que usamos a diario puede evitar más de un susto.

Además, se espera que la normativa europea sobre cosmética siga endureciendo las exigencias de etiquetado.

Un gesto tan cotidiano como ponerse perfume… y los riesgos ocultos

Muchas veces elegimos una fragancia simplemente porque huele bien. Es un acto casi instintivo: probar un perfume en tienda, enamorarse del aroma, y llevarlo a casa. Pero detrás de esa experiencia sensorial hay ingredientes que pueden generar efectos inesperados si no se informa con claridad sobre ellos.

El caso de Stradivarius nº 129 es un recordatorio incómodo, pero necesario: no todo lo que huele bien es inofensivo, y no todo lo que compramos en tiendas conocidas está exento de errores. La transparencia en la cosmética no es un extra, es un derecho.

Así que, si tienes este perfume, no lo uses. Y si en algún momento has notado que tu piel reacciona mal a ciertos productos, este puede ser un buen momento para mirar más allá del frasco y empezar a leer los ingredientes con la misma atención con la que eliges un aroma que te representa. Porque cuidar de tu piel empieza, muchas veces, con un pequeño gesto de desconfianza bien informada.