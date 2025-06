"Tardar una hora en redactar un mensaje tan grave y que se creara tanto debate define la falta de liderazgo"

"Tardar una hora para redactar un mensaje tan grave sobre una cosa que no es tan invasiva, y que se creara tanto debate, define la falta de liderazgo", aseguró sobre el Es Alert de las 20.11 horas del 29 de octubre el jefe de climatología de la Aemet (Agencia estatal de meteorología) José Ángel Núñez Mora en su declaración como testigo en la causa de la dana el pasado 2 de junio, que se notificó ayer a las partes. El científico, con treinta y tres años de experiencia en la Aemet, respondía con esta frase a una pregunta del abogado de uno de los dos únicos acusados: el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en esta causa junto a la exconsellera Salomé Pradas.

Asistencia a otros Cecopi

A Núñez Mora se le preguntó por el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del 29 de octubre. El "cerebro de la emergencia" que se convocó a las 17 horas del 29 de octubre y en el que el responsable de Aemet participa para informar de los datos y la evolución meteorológica. No era el primer Cecopi para el responsable de Aemet. "He acudido a otros Cecopi y se nota cuando hay un líder, y no se discute tanto como se discutió esta vez. Hay que tomar decisiones rápidas, hay que tener conciencia de que en una situación de emergencia no hay tiempo para dudar. No se puede comparar unas situaciones con otras, pero en marzo por ejemplo, había mucho mas orden, estaba todo más organizado", aseguró en respuesta al abogado Joan Comorera, que dirige la acusación popular de la Fetap-CGT.

Reunión monográfica sobre movilidad y abastecimiento

Núñez Mora incluso relató un detalle del Cecopi del 31 de octubre, en presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, e en el que se trataba la logística para atender a los miles de afectados por la dana en seis comarcas de la provincia de València y al que él acudió presencialmente al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. "Se convocó un Cecopi por la tarde monográfico sobre la movilidad y abastecimiento porque ese día estaban sin nada, sin víveres. Y el problema es que estaba todo colapsado, las carreteras principales estaban cortadas". Núñez Mora declaró que recordaba "perfectamente cómo el señor [Carlos] Mazón dijo: 'Hay que facilitar que lleguen víveres como sea, no se puede tolerar, hay que facilitar la movilidad para que lleguen víveres a esa zona, porque llevan 48 horas sin víveres...' Eso fue la tarde del día 31, a las 18 o 19 horas de la tarde, pero a la media hora, después de discutir si confinamos a la gente, si prohibimos la movilidad, alguien dijo: 'No nos ponemos de acuerdo, pasamos a otro punto", relató el técnico de la Aemet.

Dificultades de abastecimiento

"Habían pasado 48 horas después [del 29 de octubre y] había gente que no tenía agua. Comentaron que los supermercados Consum, Mercadona, Aldi habían notificado a la Generalitat las dificultades que tenían de abastecimiento y querían un salvaconducto para poder ir a esas poblaciones, a abastecer los supermercados. Hablaron de usar un salvoconducto, como en la pandemia. Pero llegó un momento en que alguien dijo 'no nos ponemos de acuerdo, siguiente punto'. Eso no es de un líder, un lider no puede permitir que ciudadanos suyos no tengan agua y no decir "de aquí no nos movemos hasta que no tengan agua'".

Indecisión sobre cómo desplegar la UME

La indecisión también afectó a cómo desplegar los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según el relato del técnico de la Aemet. "A continuación se habló de la gestión de la emergencia, de los refuerzos, porque llegó el presidente del gobierno, y dijo que iba a poner el ejército a disposición de la Comunitat Valenciana el problema era que había que alojar y mandar a 4.000 personas [los soldados de la UME]. Ese día el director de la emergencia, el presidente del Consorcio [Provincial de Bomberos] dijo que no habían personas de mando, no había cuadro de mando. No había liderazgo, iban sucediendo acontecimientos, se iban discutiendo pero no se tomaban decisiones. Eso que paso el día 31, en cierta medida pasó también el día 29 [de octubre]".

Falta de liderazgo

De ahí que Núñez Mora señalara sobre el mensaje es Alert enviado el 29 de octubre a las 20.11 horas: "Tardar una hora para redactar un mensaje tan grave sobre una cosa que no es tan invasiva, y que se creara tanto debate, define la falta de liderazgo. Y que se suspendiera el Cecopi entre las 18 y las 19 horas del 29 de octubre", también.