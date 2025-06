¡Y lo quemamos todo!

Hemos terminado las hogueras. Una semana de mascletás en Luceros, racós, barracas, desfiles, ofrendas, toros, bailes, despertás, empanadas y salchichas a la plancha… ¡Y calor, muchísimo calor!

Después de quemar en las hogueras todo lo malo del año pasado, a modo de resumen de andar por casa, empezaremos por reconocer que Alicante ha estado hasta la bandera. Miles de personas en el desfile de bandas, en la ofrenda y, sobre todo, en Luceros para ver las mascletás. En una esquina de la plaza he visto instalada una familia desde las once y media de la mañana con sus sillas de playa, su sombrilla y un cartel de «palco en la calle». ¡Eso es amor a la pólvora! ¡Voto por que la Federación de Hogueras les condecore con una medalla al mérito!

Los muy "mascleteros" aguantaron varias horas a pleno sol para estar en primera fila en Luceros. / Pilar Cortés

Ellos tenían claro lo que tenían que hacer, pero me ha sorprendido la cantidad de gente que no sabía el programa de las fiestas, porque iban en bañador y con las chanclas de la playa (los más elegantes con sandalias de dos tiras con velcro) desde el día 18 (Ay, David… ¡qué pintica me llevabas!), seguramente pensando que esa noche era la bañá, o bien imaginando que se iban a encontrar en cualquier esquina a un bombero dispuesto a darles un manguerazo en el momento que apretara más el calor. Al hilo de esta escena, los que no iban en traje de baño, pero casi: con camisetas muy fresquitas, porque donde debía ir una manga había un hermoso hueco debajo del brazo hasta la cintura, para que entrara bien el aire a la zona abdominal (Emilio… ¡no te libras!).

Algunos visitantes no conocían bien el programa de fiestas, porque estuvieron desde el día 18 en bañador esperando la "bañá". / Matías Segarra

Que cada uno puede ir como le dé la gana… ¡faltaría más!, pero noto con pesar que se están perdiendo las buenas, legendarias, castizas y ancestrales costumbres. En los toros cada vez se ven menos los clásicos aficionados con bermudas llenas de bolsillos tipo Coronel Tapioca para ir de safari a Kenia, camiseta o polo con la insignia de la barraca o la hoguera en el pecho y la publicidad por detrás, riñonera de Grúas Capel y sandalias cangrejeras de piel para que entre el fresquito, siempre acompañado por esa nevera azul rígida con el asa blanca, repleta de latas de cerveza y la bolsa con los bocadillos.

La nevera, elemento básico en las tardes de toros. / INFORMACIÓN

El ambiente va cambiando a pantalón chino o bermudas bien pegadas, camisas de lino de colores claros y alpargatas de esparto o mocasines sin calcetines. Las señoras vamos siempre monísimas, así que nada que decir… Bueno sí, que también se está perdiendo la tradición de ir con flores en el pelo, excepto en el día de San Juan.

De la camiseta de propaganda hemos pasado al pantalón chino, camisa de lino y alpargatas. / INFORMACIÓN

Muchos políticos (la mayoría de ellos con camisa blanca para que no se notara el efecto devastador del calor en la ropa…) como el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón y casi todos sus consellers; la ministra de Universidades e Innovación, Diana Morant; el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España; la delegada del Gobierno en la CV, Pilar Bernabé; el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, y diputados nacionales y autonómicos, por nombrar a algunos de los que vinieron de fuera de la terreta. También alcaldes de la provincia (Onil y Castalla repitieron varios días… ¡Ya sabemos lo festeros que son!). De los locales, todos los concejales del Ayuntamiento de Alicante estuvieron por aquí y por allá, haciendo de anfitriones de compañeros de partido que venían de fuera, haciéndose fotos e hidratándose donde podían antes de ir a la zona vip. Un alto cargo local comentaba que no entendía las ganas de muchos alicantinos por conseguir una invitación para esa zona, a pleno sol y donde no se reparte nada, pudiendo estar a la sombra con una bebida congelada en la mano. ¡Los selfies, amigo, que por tener una foto con alguien famoso luego se presume en la barraca muchísimo! Y el resto de barraquers preguntándose cómo se habría colado… ¡Si la envidia fuera tiña, todos tiñosos!, que decía mi abuela.

Pues terminadas las hogueras y felicitando mañana a los Pedros y Pablos… ¡ya tenemos las navidades encima! A ver si nos da tiempo de descansar un poco, que esto es un no parar…